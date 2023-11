Linia lotnicza przewiozła przeszło 26 mln pasażerów. Planuje powiększenie floty

Linie lotnicze Emirates ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w opublikowanym komunikacie podały, że w pierwszym półroczu roku rozliczeniowego 2023/24 zwiększyły przychody do 18,3 miliarda dolarów i osiągnęły zysk netto przekraczający 2,7 miliarda dolarów.

Grupa Emirates podała w komunikacie prasowym, że okresie pierwszych sześciu miesięcy roku rozliczeniowego 2023/24, czyli od 1 kwietnia do 30 września tego roku, miała przychody na poziomie 67,3 miliarda dirhamów Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co przelicza się na 18,3 miliarda dolarów. Oznacza to wzrost, w ujęciu rok do roku, o 20 procent.

W tym czasie zysk netto wyniósł 10,1 miliarda dirhamów, czyli 2,7 miliarda dolarów, co dało 138 procent więcej niż w analogicznym okresie roku minionego.

Linie lotnicze Emirates miały przychody na poziomie ponad 16 miliardów dolarów

W ujęciu jednostkowym same linie lotnicze Emirates miały 59,5 miliarda dirhamów przychodów (16,2 miliarda dolarów) i zysk netto 9,4 miliarda dirhamów (2,6 miliarda dolarów).

DNATA (Dubai National Air Travel Agency), która jest dostawcą usług lotniskowych w Dubaju i zajmuje się obsługą naziemną samolotów, usługami cargo i cateringiem na kilkunastu lotniskach na świecie miała 9,3 miliarda dirhamów przychodów (2,5 miliarda dolarów) i wypracowała zysk netto 709 milionów dirhamów (193 miliony dolarów) - o 200 procent więcej w ujęciu rok do roku.

Emirates korzysta na ogromnym zainteresowaniu podróżami. Oferta stałych połączeń z lotniska w Dubaju obejmuje obecnie 144 porty lotnicze na różnych kontynentach.

Lotnisko w Dubaju w pierwszej połowie tego roku obsłużyło 41,6 miliona pasażerów

Dzięki stworzeniu ogromnego hubu przesiadkowego w Dubaju, który w pierwszej połowie tego roku obsłużył 41,6 miliona pasażerów, linie lotnicze Emirates rozwijają się szybciej niż konkurencja.

Według danych za pierwsze półrocze roku obrachunkowego z usług Emirates skorzystało 26,1 miliona klientów, co oznacza wzrost o 31 procent. W tym czasie Emirates SkyCargo przewiozło 1,03 miliona ton towarów. Grupa Emirates na koniec września zatrudniała prawie 109 tysięcy pracowników.

Linie Emirates od 2013 roku realizują stałe połączenie na trasie z Warszawy do Dubaju

Linie lotnicze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich od 2013 roku realizują stałe połączenie z Polski, z lotniska im. Chopina w Warszawie. Obecnie loty odbywają się codziennie.

Emirates planują także wzmocnienie swojej floty - poinformowały o złożeniu zamówienia na 90 maszyn produkowanych przez Boeinga. Z 90 samolotów, które zakupi Emirates, 55 będzie w wersji 777-9, a pozostałe w wariancie 777-8. Wartość zakupu sięgnie 52 miliardów dolarów.