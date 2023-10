Linia lotnicza zmieniła zdanie. Będzie latać z Radomia

Wizz Air jednak zdecydował się na latanie z Radomia. Węgierska linia niskokosztowa ogłosiła start połączeń do cypryjskiej Larnaki.

O nowym połączeniu węgierski przewoźnik poinformował we wtorek, 10 października. Będzie to pierwsze połączenie Wizz Air z Radomia do Larnaki. Pierwszy lot planowany jest na 13 grudnia br. Z siatki połączeń wynika, że loty będą wykonywane dwa razy w tygodniu.

- Cieszymy się, że możemy zaoferować nowe miejsce wypoczynku dla podróżnych z Radomia. Z niecierpliwością czekamy na obsługę pasażerów na tej trasie i zapewnienie im wyjątkowych wrażeń. Pasażerowie mogą oczekiwać najwyższych standardów obsługi, komfortu i bezpieczeństwa dzięki naszej nowoczesnej flocie i oddanej załodze, która stara się, aby każdy lot był beztroski i przyjemny - zapewnia Sasha Vislaus, managerka ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

To niewątpliwy sukces władz tego lotniska. Przypomnijmy - lotnisko w Radomiu zostało uruchomione ponownie pod koniec kwietnia 2023 roku. Budowa praktycznie od nowa tego portu pochłonęła 800 mln złotych.

Zarządzająca lotniskiem - firma Polskie Porty lotnicze (PPL) - chwaliła się parę dni temu, że do końca września udało się tam obsłużyć 85 tysięcy pasażerów.

Decyzja o wejściu przez Wizz Air jest dla lotniska bardzo istotna - zima to dla lotnictwa okres z dużo niższym ruchem.

- Jestem przekonany, że połączenie naszego partnera zyska popularność, a nasza baza pasażerska będzie dynamicznie rosła. W krótkim czasie od otwarcia pobiliśmy zbiorczy wynik z kilku lat działalności starego portu. To dowód, że Lotnisko Warszawa-Radom już osiągnęło sukces i na trwałe wpisało się na mapę lotniczej Polski - przekonuje Stanisław Wojtera, prezes PPL.