Linie Air France zawieszają loty w przestrzeni powietrznej Białorusi

Linie lotnicze Air France ogłosiły, że zawieszają loty w przestrzeni powietrznej Białorusi aż "do odwołania", zgodnie z zaleceniem UE, która przyjęła nowe sankcje wobec reżimu Alaksandra Łukaszenki.

- Air France przyjęły do wiadomości konkluzje Rady Europejskiej i w związku z tym zawieszają loty swoich samolotów w (białoruskiej) przestrzeni powietrznej do odwołania. Samoloty, które są już na trasie, będą miały zmienione plany lotów - poinformował przewoźnik w oświadczeniu wydanym w nocy z poniedziałku na wtorek.



Po zakończeniu późno w nocy pierwszego dnia obrad szczytu UE przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział na konferencji prasowej w Brukseli, że Wspólnota musi powstrzymać "granie w ruletkę życiem niewinnych cywilów" i dlatego szefowie państw i rządów zdecydowali o nałożeniu nowych sankcji na przedstawicieli reżimu białoruskiego, jak również sankcji gospodarczych na Białoruś.



Unijna przestrzeń powietrzna ma zostać zamknięta dla białoruskich linii lotniczych i ma być uniemożliwiony dostęp do portów lotniczych UE.



Unijni liderzy potępili zmuszenie przez władze Białorusi do lądowania w niedzielę w Mińsku samolotu linii Ryanair lecącego z Aten do Wilna oraz zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl