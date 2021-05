Linie Emirates od czerwca br. zwiększają częstotliwość lotów na trasie Warszawa – Dubaj

Linie Emirates zwiększą częstotliwość połączeń z Warszawy do Dubaju z czterech do siedmiu tygodniowo - poinformował w poniedziałek przewoźnik. Od 1 czerwca do rozkładu lotów zostanie dodany piąty lot, szósty od 3 lipca, a siódmy, od 2 sierpnia.

"Linie Emirates ogłosiły, że zwiększą częstotliwość połączeń z Warszawy do Dubaju z czterech do siedmiu tygodniowo - piąty lot będzie realizowany od 1 czerwca (w każdy wtorek), szósty od 3 lipca (w każdą sobotę), a siódmy od 2 sierpnia (w każdy poniedziałek)" - poinformował przewoźnik w informacji prasowej.

Jak podał przewoźnik, we wtorki Boeing 777 wyleci z Dubaju o 15.25 i przyleci do Warszawy o 19.30 czasu lokalnego. Lot powrotny będzie realizowany z Warszawy o godzinie 21.40 z lądowaniem w Dubaju o 05.25 czasu lokalnego. W soboty i poniedziałki samolot Emirates wyleci z Dubaju o godzinie 08.10 i wyląduje w Warszawie o 12.15 czasu lokalnego. Lot powrotny z Warszawy wystartuje o godzinie 15.00, lądując w Dubaju o 22.45 czasu lokalnego.

Emirates poinformowały, że wznowiły loty do ponad 90 miejsc docelowych w swojej globalnej sieci. Przewoźnik zapewnił, że wdrożył odpowiedni zestaw środków na każdym etapie podróży, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno w trakcie lotu, jak i przed wejściem na pokład. Podróżujący otrzymują bezpłatne zestawy higieniczne zawierające maski, rękawiczki, środki do dezynfekcji i chusteczki antybakteryjne.

Emirates mają siedzibę w Dubaju. Flota linii składa się z 270 szerokokadłubowych maszyn, w tym 12 samolotów towarowych, i należy do jednej z najmłodszych w przestworzach. Obecnie linie Emirates oczekują na dostawę 214 samolotów.

Linie Emirates obsługują loty w 157 kierunkach w 83 krajach m.in. Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji Południowej, Dalekiego Wschodu.

