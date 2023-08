Linie KLM zapowiadają od jesieni zmianę w połączeniach z Polską

Holenderski przewoźnik narodowy KLM zdecydował o zwiększeniu liczby połączeń z Amsterdamu do Polskich miast, informuje linia lotnicza w komunikacie prasowym. KLM w sezonie jesienno-zimowym oferować będzie 102 rejsy tygodniowo.

Przewoźnik oferuje obecnie połączenia ze stolicy Holandii do pięciu polskich miast - Gdańska, Poznania, Krakowa, Warszawy (Okęcie) i Wrocławia. Jak poinformowała linia lotnicza, w najbliższym sezonie liczba połączeń zwiększy się o połowę.

"Warszawa, Kraków i Wrocław zyskają po jednym, a Gdańsk nawet dwa loty więcej dziennie, a liczba lotów z Poznania wzrośnie z 5 do 6 tygodniowo" - przekazała Suzanne van Rijnbach z biura prasowego KLM.

Linia lotnicza zapowiada, iż wprowadzi również korzystną zmianę w rozkładzie połączeń KLM z Amsterdamu do Wrocławia. "Nowy codzienny lot z Amsterdamu zaplanowano na wieczór, aby podróżni mogli wylecieć wcześnie następnego dnia. Dzięki temu pasażerowie z Wrocławia uzyskają dostęp do globalnej siatki KLM z przesiadką w Amsterdamie" - podkreśla Frantisek Siling, szef działu sprzedaży Air France i KLM w Polsce cytowany w komunikacie prasowym.

Obecnie połączenia z Holandii do Polski oferowane są z dwóch lotnisk: stołecznego portu lotniczego Schiphol oraz obsługującego głównie przewoźników nisko kosztowych lotniska w Eindhoven na południu kraju. Bezpośrednie połączenia realizowane z lotniska Schiphol w Amsterdamie zapewniają Polskie Linie Lotnicze LOT (Warszawa Okęcie) oraz KLM.

Natomiast z lotniska w Eindhoven podróżni mogą się udać do Krakowa i Warszawy (Modlin) liniami Ryanair. Do Gdańska, Katowic, Krakowa, Warszawy (Okęcie) i Wrocławia polecimy z portu zlokalizowanego na południu kraju linią WizzAir. Połączenie do Katowic z tego lotniska oferuje również Transavia.

