Linie KLM zapowiadają zwolnienie 5 tys. pracowników

Holenderskie linie lotnicze KLM zapowiedziały w piątek, że w tym roku zredukują zatrudnienie o 4,5 - 5 tys. osób w związku z kryzysem i restrukturyzacją. Do 2022 r. firma będzie liczyć o 20 proc. mniej pracowników niż przed pandemią.

W piątkowym komunikacie spółka zapowiedziała, że w ramach restrukturyzacji zwolni 1,5 tys. osób na etatach, zrezygnuje z przedłużenia 1,5 tys. kontraktów tymczasowych oraz obetnie 2 tys. etatów w ramach programu dobrowolnych odejść. KLM szacuje, że z firmy odejdzie też 500 dodatkowych pracowników.

Firma podkreśliła, że zwolnienia są efektem "kryzysu na bezprecedensową skalę". W szczycie pandemii liczba lotów KLM spadła o 95 proc. i choć ok. 60 proc. połączeń została wznowiona, to zarząd prognozuje, że popyt na podróże lotnicze powróci do poziomu sprzed pandemii najwcześniej za trzy lata. To również wynik przyjęcia przez firmę wartej 4 mld euro pożyczki od holenderskiego rządu, która nakłada na KLM obowiązek restrukturyzacji i obcięcia emisji CO2 o 50 proc. do 2030 roku.

Linie KLM są częścią francusko-holenderskiego koncernu Air France-KLM. Cała spółka zanotowała w drugim kwartale stratę operacyjną w wysokości 1,5 mld euro. Air France wcześniej zapowiedziała zwolnienie 6,5 tys. osób, czyli 16 proc. zatrudnionych.