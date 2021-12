Linie lotnicze pieniędzy szukają wszędzie. Był jednak moment, kiedy odetchnęły

Biznes lotniczy jest bardziej przewidywalny niż w 2020 roku, ale pandemia COVID-19 nadal ma krytyczny wpływ na sytuację linii lotniczych na świecie. Nowe warianty koronawirusa, ograniczenia rządowe i nieskoordynowane działania w Unii Europejskiej były dla linii lotniczych niczym rollercoaster. Z budżetem przewoźników też nie jest najlepiej, choć miesiące wakacyjne wszystkim pozwoliły trochę odetchnąć.

Dużo pracy z urlopami

Paczki na fotelach

Uziemieni pracownicy

- Bez wątpienia staje się pewną rutyną stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego na lotniskach i w czasie podroży, a także wykonywanie dodatkowych czynności administracyjnych związanych z podrożą samolotem, choć niezmiennie są one czasochłonnym utrudnieniem dla pasażerów - stwierdza Andrzej Kobielski, wiceprezes ds. handlowych w Enter Air.W Enter Air chwalą się, że od maja finanse spółki wyraźnie się odbudowują i zbliżają tę firmę w statystykach podróży lotniczych do ok. 80 proc. wykonania w analogicznym okresie roku 2019.Linie czarterowe i te oferujące loty point-to-point miały najmniejszy problem z odbudową swojego biznesu w 2021 roku.- Cechuje nas bardzo duża elastyczność, a decyzje podejmowane są bardzo szybko w zależności od oczekiwań rynku. Liczba tych zmian była wysoka. Natomiast nie zmieniliśmy żadnej z decyzji kierunkowych, podejmowanych pod koniec 2020 i na początku 2021 r. - dodaje wiceprezes Kobielski.Od początku kryzysu pandemicznego LOT zintensyfikował działalność na rynkach połączeń czarterowych oraz wakacyjnych.- W ramach współpracy z biurami podróży uruchomiliśmy cieszące się dużą popularnością wśród Polaków nowe połączenia czarterowe, m.in. do Dominikany, Meksyku i Omanu oraz na Malediwy, Kubę i Zanzibar. Otworzyliśmy również połączenia wakacyjne do najpopularniejszych destynacji egzotycznych z Poznania i Katowic. Ponadto po raz pierwszy realizujemy operacje czarterowe dalekiego zasięgu z Pragi przy współpracy z jednym z największych biur podróży na polskim rynku - wylicza Michał Fijoł z PLL LOT.W obliczu braku możliwości przewozu pasażerów na trasach rozkładowych o charakterze biznesowym, portfolio LOT-u zostało poszerzone o rejsy all cargo. Spółka uzyskała latem 2020 roku certyfikat IATA CEIV Pharma, otwierający drogę do wartego ponad 100 mln zł rynku przewozów leków i produktów farmaceutycznych.- Nieustannie, z sukcesem rozwijamy zakres naszej działalności, poszukując nowych rozwiązań oraz uzyskując kolejne uprawnienia do przewozu towarów na nowych trasach. W listopadzie br. uzyskaliśmy przykładowo certyfikat ACC3, umożliwiający transport przesyłek na trasie z Warszawy do Dubaju. Aktualnie LOT Cargo utrzymuje pozycję lidera w przewozie towarów z rynku polskiego. W październiku uzyskaliśmy 5. miejsce w rankingu WORLD ACD linii lotniczych przewożących towary na trasie z Indii do Europy. Z kolei w listopadzie uplasowaliśmy się na 5. miejscu wśród przewoźników operujących z wszystkich regionów do Europy Środkowo-Wschodniej. Adekwatnie, wśród przewoźników latających z Europy Środkowo-Wschodniej do wszystkich destynacji jesteśmy na 7. miejscu, z Korei do Europy na 9. miejscu, a z Indii do Europy na 8. miejscu - mówi wiceprezes ds. handlowych polskiej narodowej linii lotniczej.Większość operujących lokalnie linii w zasadzie nie latała albo latała poniżej 50 proc. rozkładów z sezonu letniego 2019. W przypadku większości przewoźników w sposób znaczący wzrosło też zadłużenie oraz koszty ich działalności.- Pole gry jest nadal w dużym stopniu zniekształcone, o czym świadczy również fakt, że wielu przewoźników wciąż pozostaje na rynku mimo nieefektywnych modeli biznesowych - zauważa Jozsef Varadi.Węgrzy mimo kryzysu starają się inwestować. W 2021 ogłosili 300 nowych tras, otworzyli 7 kolejnych baz i poszerzyli flotę o 25 samolotów - do w sumie 149 maszyn.- Kiedy opadnie kurz, będziemy mieć silną pozycję, aby wykorzystać sytuację i odbudować biznes szybciej niż ktokolwiek inny. Byliśmy jedną z pierwszych linii lotniczych, które w szczytowym okresie letnim zwiększyły przepustowość do poziomu sprzed COVID-19 - dodaje szef węgierskich linii.A jak sytuacja wygląda pod kątem kadrowym? Czy praca dla linii lotniczych to dalej magnes… tak jak to było przez wiele lat przed pandemią?- Enter Air chyba jako jedna z niewielu – albo zaryzykowałbym, że jedyna linia lotnicza – nie zwolniła w okresie pandemii ani jednego pracownika. To był i jest nasz atut, który m.in. pozwolił nam na szybką reakcję w momencie skokowej odbudowy popytu. Ze względu na bankructwa oraz redukcje floty i załogi u części przewoźników, dostępność załóg kokpitowych jest nadal większa niż zapotrzebowanie na nie - zauważa Kobielski z Enter Air.Zauważalny jest za to spadek zainteresowania pracą personelu pokładowego. Część ludzi w pandemii zdecydowało o przebranżowieniu się.- Branża lotnicza jest obecnie uważana za mniej atrakcyjną ze względu na brak przewidywalności, niemniej jednak nasza oferta pozostaje konkurencyjna dzięki rosnącej liczbie oferowanych możliwości. Jesteśmy też jedną z pierwszych linii lotniczych, która zakończyła tymczasową redukcję wynagrodzeń pilotów i załogi pokładowej - wyjaśnia prezes Jozsef Varadi.Michał Kaczmarzyk z Ryanair zauważa, że pomimo iż branża jest obecnie w kryzysie, to na pewno za chwilę będzie znowu dynamicznie rosła: - Prowadzimy rekrutację na przyszłe lato. Rekrutujemy głównie personel pokładowy oraz kadetów. Zainteresowanie naszą ofertą jest duże w całej Europie.A jak sytuacja na koniec 2021 roku wygląda w tym aspekcie w PLL LOT?- Pandemia przyniosła naszej organizacji bardzo trudne momenty. W każdym z procesów HR-owych dokładaliśmy wszelkich starań, by ograniczyć do minimum ich wpływ na naszą kadrę, niemniej jednak należy odnotować fakt, że w Polskich Liniach Lotniczych LOT skala tych zjawisk była stosunkowo niska w porównaniu z danymi z branży. Okres pandemii jest też bardzo wymagający dla naszego zespołu – wszystkie działania optymalizacyjne, nowe projekty czy akcje typu „LOT do domu” lub „CARGO dla Polski” wymagały dużego zaangażowania. Jesteśmy dumni z naszych pracowników, którzy z wielkim profesjonalizmem i zaangażowaniem podeszli do tych wyzwań – kwituje Michał Fijoł, wiceprezes PLL LOT.