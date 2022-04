Linie lotnicze zapowiadają pozwy przeciwko państwowej agencji. W tle paraliż na niebie

44 kontrolerów zwolniło się z pracy w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z końcem marca. To już spowodowało chaos na lotniskach, a do końca kwietnia z pracy w PAŻP odejdzie kolejnych 136 osób. Paraliż na naszym niebie to jeden z skutków; drugi - pozwy linii lotniczych. Takie deklaracje padły z ust prezesów, z którymi rozmawialiśmy.

Kupować bilety, czy zostać w domach?

Każdy rejs, który nie zostanie wykonany, a który został zaplanowany i zapłacony przez klientów linii lotniczych, będzie oznaczał dla nich przymus zwrotu pieniędzy za te rejsy i poniesienia kosztów związanych z tym, że samoloty nie wykonują operacji lotniczych. Do tego dojdą kary wynikające z regulacji unijnej 261/04, które mogą przekroczyć 500 tysięcy złotych na rejs.- Będziemy występowali z roszczeniem regresowym do PAŻP-u. Problemem jednak jest to, że Agencja nie ma pieniędzy - uzupełnia Kobielski z Enter Air przypominając, że wprowadzane zakazy lotów wynikające z pandemii COVID-19 spowodowały utratę przychodów PAŻP przekraczającą 700 mln zł.- Nasze rozkłady wiszą w systemie od miesięcy. To nie jest coś, co mogłoby zaskoczyć kogokolwiek. Czy to na poziomie lotnisk, czy na poziomie PAŻP-u. Jest to bardzo łatwo udowodnić, że zmiany w rozkładzie, wynikające z anulacji nie wynikały z faktu, że to my robiliśmy przemodelowanie naszej siatki. My będziemy musieli to ewentualnie zrobić ze względu na brak odpowiedniej przepustowości – dopowiada prezes Michał Kaczmarzyk.Co zatem robić, by nie utknąć w zatłoczonych terminalach lub nie dowiedzieć się o odwołanym locie na kilka dni przed zaplanowaną podróżą?- Czekamy jeszcze na rozwój wydarzeń, bo zostały trzy tygodnie, by przekonać się, w jaki sposób zarządzono tym problemem i czy nim zarządzono. Myślę, że jeszcze 10 dni sobie damy, zanim zaczniemy wdrażać plany awaryjne, które mamy przygotowane - uspokaja Kobielski.- Zakładam jednak, że uda się stronom dojść do porozumienia. Nie wyobrażam sobie, żeby po 2 latach bardzo ciężkich dla branży, kiedy mamy wreszcie szansę wyjść na prostą, to nagle zostanie zamknięte dla nas niebo - dodaje szef Ryanaira w Polsce i prezes linii czarterowych Buzz.