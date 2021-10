Linie Qantas pobiły swój rekord długości lotu samolotem

Australijskie linie lotnicze Qantas pobiły swój rekord, przewożąc bez międzylądowania pasażerów na trasie liczącej 15 tys. km. Repatriacyjny lot z Buenos Aires w Argentynie do Darwin w australijskim Północnym Terytorium trwał 17 godz. 25 min.

Lot QF14 samolotu 787-9 był jednorazowy, samolot przewoził 107 Australijczyków, którzy z powodu zamkniętych przez pandemię granic nie mogli wrócić do domu. Jeden z czterech pilotów powiedział CNN, że po drodze pasażerowie mogli podziwiać widoki Antarktydy.



Samolot wyleciał z Argentyny we wtorek o 12.44, wylądował w Darwin w środę o 18.39. Przez cały czas było dzienne światło.



Pandemia koronawirusa sprawia, że loty repatriacyjne są często organizowane na gigantyczne odległości. W marcu tego roku Air Tahiti Nui pokonało trasę z Papeete na Tahiti do Paryża liczącą ponad 15 700 km, bijąc tym samym rekord świata. Zwyczajowo podczas pokonywania tej trasy robiono przystanek w Los Angeles, jednak z powodu restrykcyjnych regulacji USA związanych z pandemią, organizatorzy lotu postanowili ominąć ten etap.



Przedstawiciel Air Tahiti Nui powiedział CNN, że to była "wyjątkowa sytuacja" i taki lot się nie powtórzy.

