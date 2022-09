Litewskie służby monitorują każdy transport z Rosj. To wyzwanie dla kolei

Litewskie Służby Śledcze ds. Przestępczości Finansowej (Lit. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – FNTT) oświadczyły, że każdy rosyjski transport do Kaliningradu będzie prześwietlany pod kontem naruszania sankcji UE.

FNTT odmówiły Kolejom Litewskim (Lit. Lietuvos geležinkeliai – LTG) przyznania ogólnego upoważnienia do przyjmowania płatności za tranzyt towarów objętych sankcjami między Rosją kontynentalną a jej eksklawą kaliningradzką i będą rozpatrywać każdy wniosek indywidualnie.

FNTT obawia się, że płatności realizowane przez rosyjskich i białoruskich przewoźników mogą generować ryzyko wynikające np. z niedostosowania się do międzynarodowych sankcji nałożonych na Federację Rosyjską i Republikę Białoruś.

Wszystkie wpłaty dokonywane na rzecz transportu towarowego pomiędzy Rosją a Kaliningradem przez terytorium Litwy są indywidualnie rozpatrywane. Z kolei, w przypadku transportu pasażerskiego, LTG uzyskały ogólne upoważnienie do przyjmowania płatności.

Banki nie chcą realizować płatności za kaliningradzki tranzyt

Większość banków na Litwie wycofało się z realizowania płatności za przewozy z Rosji do Kaliningradu z obawy o możliwość złamania międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś. Ostatnim bankiem, jaki realizuje te płatności na Litwie jest Šiaulių Bankas, który zapowiedział jednocześnie, że, od 31 sierpnia, będzie ograniczał realizację płatności za transport do Kaliningradu do pomocy humanitarnej.

Jednakże, jak zapowiedział Minister Transportu Litwy Marius Skuodis, transfery z Rosji, po 1 września, będą możliwe, jednakże będą obciążone dodatkowymi wymaganiami.

