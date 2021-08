Lizbona w jesiennym rozkładzie lotów z wrocławskiego lotniska

Wraz z jesiennym rozkładem lotów do siatki połączeń wrocławskiego lotniska powróci Lizbona. Samoloty na tej trasie będą latać dwa razy w tygodniu - poinformował w komunikacie Port Lotniczy Wrocław.

Do Lizbony będzie można polecieć z Wrocławia od 31 października liniami Ryanair. Przewoźnik zapowiedział uruchomienie dwóch rejsów tygodniowo - w środy i w niedziele. Połączenie będzie dostępne do marca 2022 r., czyli przez cały nowy sezon.

"Cieszymy się, że powraca jeden z najbardziej popularnych kierunków turystycznych. Lizbona jest bardzo lubiana przez polskich turystów. Decyzja przewoźnika to również dobry prognostyk na nowy sezon. Widzimy, że linie lotnicze są gotowe do przywracania kierunków lub uruchamiania nowych. Sytuacja pandemiczna nadal przynosi wiele niewiadomych, ale patrzymy w przyszłość z ostrożnym optymizmem" - powiedział Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Wcześniej linie Ryanair ogłosiły nowe połączenie z duńskim Billund, które również wejdzie do rozkładu lotów pod koniec października.

Jak poinformowało lotnisko, w sezonie wakacyjnym w ofercie lotów niskokosztowych największym powodzeniem cieszą się kierunki na południe Europy - przede wszystkim do Włoch, Hiszpanii i Grecji. "Nie brakuje też chętnych na podróż do Bułgarii, na Cypr, Maltę lub Teneryfę na Wyspach Kanaryjskich. Wielu podróżnych wybiera również nowości, czyli Zadar i Split w chorwackiej Dalmacji" - podano.

Poza połączeniami na południe, pasażerowie mają też do dyspozycji kierunki niskokosztowe do Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Ukrainę. Do wyboru jest również sporo połączeń sieciowych. Linie Lufthansa oraz SWISS realizują obecnie nawet pięć rejsów dziennie z Wrocławia do Frankfurtu, Monachium czy Zurychu. Połączenia do Amsterdamu oferują linie KLM.

W komunikacie podano też, że sytuacja pandemiczna sprawia, że ruch na lotnisku nadal osiąga 50-60 proc. poziomu z 2019 roku. W lipcu tego roku port obsłużył ponad 217 tysięcy pasażerów.

