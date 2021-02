Łódź: Będą podwyżki opłat za bilety okresowe MPK, ale nie dla wszystkich

Z powodu pandemii wpływy z opłat za przejazdy komunikacją miejską spadły o 70 mln zł, dlatego od maja podniesione zostaną opłaty za bilety okresowe - poinformowały władze Łodzi. Z podwyżek zwolnione będą osoby, które płacą podatki w Łodzi i zarejestrują Kartę Łodzianina.

Jak podały władze Łodzi, ze względu na sytuację pandemiczną znacznie spadły obroty łódzkiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego; wpływy z tytułu opłat za przejazdy komunikacją miejską spadły o 70 mln zł, tymczasem koszty utrzymania przewoźnika rosną i w ubiegłym roku wyniosły ponad 560 mln zł.

"Są dwie możliwe drogi poprawy tej sytuacji - albo trzeba podnieść ceny biletów i taryf MPK, albo generować wyższe wpływy z podatków do budżetu miasta. Proponujemy rozwiązanie na obu tych płaszczyznach. Wprowadzamy nowe taryfy opłat za bilety okresowe, ale dla tych którzy płacą podatki w Łodzi i zarejestrują Kartę Łodzianina cena pozostanie na poprzednim niższym poziomie. To może zachęcić osoby, które pracują w Łodzi, ale mieszkają w innym miejscu do przeniesienia rozliczeń PIT do naszego miasta" - podkreślił dyrektor departamentu Strategii i Rozwoju łódzkiego magistratu Robert Kolczyński.

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi zapowiedział, że nowe taryfy na bilety okresowe wejdą w życie od 1 maja. Najpopularniejszy imienny bilet miesięczny na wszystkie linie będzie kosztował: ulgowy - 58 zł (obecnie - 48 zł), a normalny - 116 zł (teraz 96 zł). Dla posiadaczy Karty Łodzianina, czyli łódzkich podatników ceny pozostaną bez zmian, podobnie jak ulgi dla młodzieży uczącej się czy seniorów.

"Karta Łodzianina, której rejestracja rozpocznie się od 1 marca, to największy program lojalnościowy miasta, dzięki któremu będzie można skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek i rabatów. Podpisaliśmy już ponad 120 umów z różnymi instytucjami, firmami, placówkami handlowymi i usługowymi, w których będzie można skorzystać ze specjalnych ofert" - wyjaśniła Ewa Szymanowska z biura obsługującego kartę.

Dla posiadaczy karty specjalne zniżki przygotują m.in. teatry, lodowiska, baseny miejskie, Aquapark Fala, EC 1 oraz zoo - rabaty najczęściej będą wynosić 20 proc.

Oprócz tradycyjnej plastikowej karty, dla każdego chętnego dostępna będzie także aplikacja mobilna. Miasto planuje także rozesłanie karty do gospodarstw domowych na terenie aglomeracji łódzkiej. Po odebraniu przesyłki, kartę trzeba będzie aktywować on-line lub w jednym ze wskazanych punktów, m.in. w Centrum Obsługi Karty Łodzianina przy ul. Piotrkowskiej 87, Piotrkowskiej 28, Punkcie Info w Manufakturze albo w jednej z 10 wyznaczonych placówek Biblioteki Miejskiej w Łodzi.