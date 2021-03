Łódź: Mieszkańcy mogą korzystać z dwóch nowych przystanków kolejowych

Mieszkańcy Łodzi od niedzieli mogą korzystać z dwóch nowych przystanków kolejowych Łódź Radogoszcz Wschód i Łódź Andrzejów Szosa. Kolejne dwa przystanki zostaną oddane do użytku w połowie roku przy ul. Warszawskiej i na osiedlu Retkinia.

Zrealizowane już w aglomeracji łódzkiej inwestycje PKP Polskie Linie Kolejowe ułatwią podróże koleją i dostęp do niej m.in. mieszkańcom osiedli Radogoszcz Wschód i Sitowie oraz wschodnich dzielnic Łodzi - Andrzejowa, Andrespola oraz Bedonia.

Nowy przystanek Łódź Radogoszcz Wschód powstał przy ul. Kreciej. Wybudowano tam peron z ławkami i wiatą. Pojawiły się wyświetlacze informujące o kursach pociągów, a dojście do pociągu osobom o ograniczonej możliwości poruszania się zapewnia pochylnia. Obiekt wyposażono również w parking i stojaki na rowery.

Na drugim z udostępnionych podróżnym przystanku Łódź Andrzejów Szosa odnowione zostały perony. Wybudowano na nich dogodne dojścia dostosowane m.in. dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, postawiono też wiaty, ławki, oświetlenie, a także czytelne oznakowanie i gabloty z rozkładami jazdy.

Kolejne nowe przystanki Łódź Warszawska i Łódź Retkinia mają zostać oddane do użytku w połowie roku. Pierwszy z nich zapewni dostęp do kolei mieszkańcom osiedli Rogi i Marysin w dzielnicy Bałuty, a drugi powstaje na odcinku Łódź Kaliska - Łódź Lublinek. Na tej inwestycji zyskają mieszkańcom osiedli Retkinia i Pienista, a także Karolewa i Rokicia, zapewnią one bowiem szybsze i sprawniejsze dojazdy m.in. do Pabianic, Zduńskiej Woli i Sieradza.

Jak poinformowały PKP PLK, prace budowlane na obu obiektach już się zakończyły, ale brakuje zasilania, co ogranicza bezpieczeństwo i komfort obsługi. Wyklucza bowiem oświetlenie przystanku, pracę wind, uruchomienie i prawidłowe działanie systemu informacji pasażerskiej z rozkładem jazdy, a także monitoring. PGE zapewniło kolejowego przewoźnika, że do czerwca zostanie wykonane przyłącze do sieci zasilającej.

W ubiegłym roku zmodernizowano trzy inne przystanki w aglomeracji łódzkiej: Arturówek, Marysin i Stoki.

Wartość projektu, obejmującego budowę zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego, to 49,3 mln złotych netto. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl