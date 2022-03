Łódź: Nowe połącznie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Torunia – od niedzieli

Nowe połączenie z Łodzi do Torunia uruchomi w niedzielę Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA). W wiosennej korekcie rozkładu jazdy pojawi się też dodatkowy poranny pociąg z Sieradza do stacji Łódź Kaliska. Na kilku trasach wprowadzona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.

Toruń będzie kolejnym miastem poza województwem łódzkim, do którego będzie można dotrzeć pociągami ŁKA. Wcześniej lokalny przewoźnik jeździł m.in. do Warszawy, Poznania, Radomia oraz Włocławka.

ŁKA relacji Łódź Widzew - Toruń Główny od niedzieli uruchomi dwie pary codziennych pociągów. Pierwszy skład ze stacji Łódź Widzew będzie odjeżdżał o godz. 5.39 i dotrze do Torunia o godz. 8.34. Wracający pociąg odjedzie z Torunia o 11.43. Drugie połączenie z Łodzi zaplanowano na 15.22, w drogę powrotną wyjedzie o 19.39. Czas przejazdu to ok. 3 godzin i 10 minut. Bilet normalny w jedną stronę kosztuje 34,2 zł. Dodatkowo, w celu zapewnienia dojazdu z Włocławka do Łodzi na godz. 8.00 od niedzieli bilety ŁKA honorowane będą w porannych pociągach PKP IC na odcinku Włocławek - Kutno i Kutno - Łódź Widzew.

W wiosennej korekcie rozkładu jazdy uruchomiony zostanie też dodatkowy poranny pociąg z Sieradza, który dojedzie do stacji Łódź Kaliska na godzinę 8.00.

Na kilku trasach wprowadzona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. M.in. za większość pociągów kursujących na linii Skierniewice - Łowicz - Kutno pojadą autobusy, podobnie będzie w przypadku ostatniego pociągu z Łodzi i pierwszego do Łodzi na odcinku Łowicz Przedmieście - Łowicz Główny. Uruchomiony zostanie też wieczorny autobus relacji Piotrków Trybunalski - Radomsko, który będzie skomunikowany w Piotrkowie Tryb. z pociągami jadącymi z Łodzi oraz Warszawy. Z kolei od 9 maja do 3 czerwca wszystkie pociągi kursujące na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Drzewica zostaną zastąpione autobusami.

