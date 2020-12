Łódź: Od czwartku powrót rejsowych lotów na łódzkie lotnisko

Po miesięcznej przerwie na łódzkie lotnisko wrócą pasażerskie samoloty rejsowe. W czwartek wznowione będzie połączenie z Dublinem, a w piątek - z Londynem Stansted i East Midlands, co umożliwi podróżnym powrót do kraju na święta Bożego Narodzenia lub wylot do rodzin w Anglii i Irlandii.

Port Lotniczy im. Reymonta w Łodzi bez regularnych pasażerskich połączeń pozostaje od połowy listopada, kiedy Ryanair z uwagi na lockdown na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii zawiesił realizowane z Łodzi loty do Londynu, East Midlands i Dublina.

Jak poinformowało lotnisko, połączenia wrócą do rozkładu w nadchodzącym tygodniu.

"Ze względu na liczne pytania o możliwość przylotu na święta z Anglii i Irlandii oraz wylotu na święta z Łodzi do Anglii i Irlandii informujemy, że Ryanair wznawia loty w czwartek 17 grudnia. Pierwszy lot zaplanowano do Dublina na godz. 18.05" - przekazał port na swoim profilu na Facebooku.

Dodano, że dzień później ruszą połączenia do Londyn Stansted (godz. 10.45) i East Midlands (godz. 15.25).

Jak przypominają służby prasowe łódzkiego portu, osoby przylatujące z Anglii i Irlandii do Polski nie muszą przechodzić kwarantanny, ani okazywać negatywnego testu na Covid-19. Natomiast od 15 grudnia pasażerowie wylatujący z Polski do Anglii będą mogli skrócić obowiązkową kwarantannę z 14 do 5 dni. Wystarczy, że w piątym dniu izolacji wykonają w Anglii test na koronawirusa i otrzymają wynik negatywny.

Lotnisko ostrzegło, że sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest dynamiczna i nieprzewidywalna; nagłe decyzje rządów i przewoźnika mogą spowodować korektę rozkładu lotów.