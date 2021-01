Łódź: Powstaje nowy przystanek kolejowy na linii Łódź Widzew - Łódź Olechów

Łódź Andrzejów Szosa będzie nowym przystankiem na kolejowej trasie między Widzewem a Olechowem. Wiosną mieszkańcy Łodzi mają korzystać też z trzech innych nowych przystanków: Łódź Warszawska, Radogoszcz Wschód i Retkinia.

Przystanek Łódź Andrzejów Szosa zostanie odtworzony przez PKP Polskie Linie Kolejowe po 20 latach. Dzięki temu bezpośredni dostęp do pociągów zyskają mieszkańcy wschodniej części aglomeracji - m. in. Andrzejowa oraz Andrespola i Bedonia.

Realizacja inwestycji za 250 tys. zł rozpoczęła się na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku. Obecnie trwają zaawansowane prace przy odnawianiu peronów i innych elementach obiektu, który ma być gotowy w marcu. M.in. ułożono już nową nawierzchnię i wybudowano dogodne dojścia dostosowane dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

"Do marca dla podróżnych będą przygotowane wiaty, ławki, jasne oświetlenie, a także czytelne oznakowanie i gabloty z rozkładami jazdy. Bezpieczeństwo zapewni wyremontowane wygrodzenie" - poinformowały służby prasowe PKP PLK.

Kolejowa spółka zaznaczyła, że to kolejna inwestycja zwiększająca dostępność do podróży koleją w aglomeracji łódzkiej. "Od grudnia podróżni i mieszkańcy na trasie Łódź Widzew - Zgierz korzystają z nowego przejścia podziemnego i windy na przystanku Łódź Stoki. Jest dodatkowe dojście do peronu na przystanku Łódź Arturówek. W Łodzi Marysinie od sierpnia pasażerowie korzystają z drugiego peronu z pochylnią dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się" - wskazano.

Wcześniej odtworzono trzy przystanki na Olechowie - Wschód i Zachód oraz Wiadukt. Zapewniają one dogodne podróże pracownikom zatrudnionym na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Olechowie.

Na finiszu jest budowa trzech nowych przystanków: Łódź Warszawska i Łódź Radogoszcz Wschód na linii Łódź Widzew - Zgierz oraz Łódź Retkinia na odcinku Łódź Kaliska - Łódź Lublinek. Obiekty mają być gotowe w marcu.