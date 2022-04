Łódź: Pożegnanie autobusów Jelcz, które jeździły po mieście prawie 60 lat

W niedzielę łodzianie uroczyście pożegnali autobusy Jelcz, które po ulicach ich miasta jeździły prawie 60 lat. Na ostatnią, sentymentalną przejażdżkę, którą z zajezdni Nowe Sady zaproponowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, wybrało się kilkadziesiąt osób.

"Prawie 60 lat trwała era słynnych +ogórków+, +berlietów+ czy +odkurzaczy+ - cudów myśli technicznej inżynierów z Jelczańskich Zakładów Samochodowych. Z pewną nostalgią i łezka w oku, ale jednak z radością kończymy tę erę. Flota łódzkiego MPK przechodzi rewolucję. Ostatnio mieliśmy do czynienia z tzw. miękką hybrydą, a od niedawna po naszych ulicach jeżdżą też w pełni elektryczne autobusy. Do końca 2022 r. na łódzkie ulice wyjadą kolejne 52 nowe pojazdy - łącznie w naszej flocie będzie blisko 120 autobusów hybrydowych i elektrycznych" - zaznaczył wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik na briefingu w niedzielę.

Tego dnia z zaproszenia na ostatnią przejażdżkę jelczami MPK-Łodź i Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi skorzystało kilkadziesiąt osób, które zjawiły się w zajezdni Nowe Sady. Wiele z nich fotografowało odchodzący w zapomnienie środek komunikacji miejskiej, podkreślając, że kojarzy im się z dzieciństwem. Przejazdy były bezpłatne, obowiązywały jedynie pamiątkowe bilety z napisem "zakończenie eksploatacji autobusów marki Jelcz w Łodzi".

Prezes MPK-Łódź Zbigniew Papierski przypomniał, że pierwsze autobusy tej marki wyjechały na łódzkie ulice w 1963 r.

"Jelcz to polski autobus, który miał trzy żony - Czeszkę, która była twórczynią słynnego modelu +ogórka+; od niego wszystko się zaczęło (chodzi o model 272 MEX na licencji wówczas czechosłowackiej Skody - przyp. PAP). Potem wybrał sobie za żonę Francuzkę, bo w latach 70. XX w. Jelcze produkowano we współpracy z Berlietem, a w latach 90. związał się z Niemką - i już do końca jego konstrukcja związana była z niemieckim Mercedesem" - wyjaśnił Papierski.

Prezes MPK wskazał, że Jelcze były dość kłopotliwe i awaryjne - zwłaszcza ze względu na niską podłogę i przegubową konstrukcję, ale za to tanie w eksploatacji. Ostatnie sześć egzemplarzy z taboru MPK zostanie wkrótce wystawione na sprzedaż.

"Po Łodzi jeździ prawie 350 autobusów, ale na stanie mamy ich ponad 400. To głównie dwie marki - Mercedes i Solaris, na wybranych trasach jeździ ok. 30 krótkich, bo 8-metrowych, ISUZU, a ostatnio weszło też elektryczne Volvo" - dodał Papierski.

