Łodzie z Chorwacji na mazurskich jeziorach

Coraz więcej armatorów, którzy do tej pory wypożyczali luksusowe houseboaty w Chorwacji przenosi swoje łodzie na Mazury. Za dobę czarterowania takiego luksusowego jachtu trzeba zapłacić ok. 1,6 tys. zł.

Kilka luksusowych łodzi, które do tej pory pływały u wybrzeży Chorwacji znalazło swój port w marinie hotelu Mikołajki w Mikołajkach. "Właściciele sami z nich korzystają, przyjeżdżają niemal co weekend na wypoczynek. Jest to oczywiście spowodowane koronawirusem i tym, że wyjazd do Chorwacji nie jest już tak prosty jak w poprzednich latach" - powiedział PAP bosman Andrzej Znak.

W Sun Porcie w Starych Sadach pod Mikołajkami także są już houseboaty ściągnięte z Chorwacji w celach zarobkowych - po to, by je wypożyczać. "Jeden z naszych partnerów rozważa ściągnięcie z Chorwacji większej ilości łodzi, może się to stać jeszcze w czerwcu" - powiedział PAP Mariusz Pędziński z tego portu. W rozmowie z PAP Pędziński przyznał, że właściciele houseboatów ściągają łodzie na Mazury nie tylko z powodu pandemii. "Tu są w stanie sami zdecydować o ewentualnej naprawie łodzi, sami decydują komu i za ile ją wynajmą. W Chorwacji musza korzystać z pośredników, co jest dodatkowym kosztem, którego będąc na miejscu nie mają" - powiedział Pędziński.

Jachty, które pływały dotąd u wybrzeży Chorwacji są zwykle większe niż te, które pływają po Mazurach - mają zwykle 14 metrów długości. Aby nimi pływać, potrzebny jest patent sternika motorowodnego. "Są to tak duże jednostki, że na niektórych kanałach mazurskich mają problem ze zmieszczeniem się pod mostami, żeby przepłynąć, muszą np. obniżać kabinę" - powiedział PAP Znak.

Houseboaty pływające po Mazurach to często luksusowe hotele, wiele z nich ma wanny, prysznice, sauny, pralki i zmywarki, niemal standardem są kostkarki do lodu, mikrofalówki, czy piekarniki. Za dobę czarteru takiego houseboata, który zabiera na pokład 6 osób, trzeba zapłacić ok. 1,6 tys. zł. Rozmówcy PAP zapewnili, że nie ma żadnych problemów ze znalezieniem chętnych na spędzenie wakacji na takich jachtach.