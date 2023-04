Łódzka KAS wykryła w firmach transportowych fikcyjne faktury na 21 mln zł

Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła ponad 20 firm z branży transportowej, które wykorzystywały fikcyjne faktury na łączną kwotę 21 mln zł i podawały nieprawdę w składanych deklaracjach podatkowych. Przedsiębiorstwa naraziły Skarb Państwa na stratę ponad 5 mln zł w podatku VAT.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak poinformowała w czwartek oficer prasowy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi st. asp. Beata Bińczyk, wykrycie fałszywych faktur było możliwe dzięki wykorzystaniu do analizy działalności firmy Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR). Przy jego pomocy ustalono podmioty, które wystawiały fikcyjne faktury VAT, a następnie zweryfikowano, które z tych firm ujęły nierzetelne faktury w składanych plikach JPK.

"Analitycy łódzkiej KAS odkryli kilka tysięcy sztuk nierzetelnych faktur o wartości 21 mln zł. Posługiwały się nimi firmy z branży transportowej. Faktury dokumentowały nieprawdziwe transakcje zakupu towarów i usług" - wyjaśniła rzeczniczka.

Dodała, że Łódzka KAS wszczęła 32 kontrole celno-skarbowe w zakresie podatku od towarów i usług za lata 2021-2022. W najbliższym czasie rozpocznie zaś kontrole w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021. "Już teraz większość kontrolowanych firm zgłosiło chęć skorzystania z prawa do złożenia korekt deklaracji. To dowód, że czynności analityczne przy typowaniu podmiotów do kontroli przynoszą coraz lepsze efekty" - zaznaczyła st. asp. Bińczyk.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl