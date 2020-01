Łódzka Kolej Aglomeracyjna w 2019 roku przewiozła 6 mln pasażerów

Rośnie liczba pasażerów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej; w ubiegłym roku z usług przewoźnika skorzystało 6 mln osób, czyli o 1,3 mln więcej niż w 2018 r. Spółka zapowiedziała uruchomienie w połowie roku nowego połączenia z Łodzi do Drzewicy.

"Poprawienie komunikacji i transportu w woj. łódzkim było jednym z naszych priorytetów, który założyliśmy sobie przed rokiem. Same liczby mówią dziś, że pod tym względem odnieśliśmy sukces. W 2019 roku Łódzka Kolej Aglomeracyjna przewiozła 6 mln pasażerów, czyli o ponad milion więcej niż w 2018 r. To bardzo dobry wynik" - powiedział marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber na konferencji prasowej w czwartek.

Z przedstawionych przez lokalnego przewoźnika danych wynika, że liczba osób korzystających z usług Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) rośnie z roku na rok. W 2016 r. było 2,5 mln pasażerów, w 2107 - 3,8 mln, a w 2018 - 4,7 mln. W ubiegłym roku podróżni najchętniej jeździli na trasie Łódź-Kaliska - Łowicz, znacząco wzrosła też liczba pasażerów na odcinku Łódź-Widzew - Skierniewice.

Prezes ŁKA Janusz Malinowski podkreślił, że dzięki większej liczbie klientów w 2019 roku o 30 proc. wzrosły przychody spółki, co pozwala rozwijać dalej sieć połączeń.

Szefowie przewoźnika i marszałek Schreiber wskazali, że podróżni coraz chętniej korzystają z pociągów ŁKA m.in. za sprawą zwiększenia liczby połączeń. W ubiegłym roku tabor powiększył się o 14 pojazdów Impuls2 dostarczonych przez spółkę Newag SA, dzięki czemu podwoiła się liczba miejsc w pociągach i uruchomiono nowe relacje - m.in. do Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska, Tomaszowa Mazowieckiego, do stacji Łódź-Olechów. Spółka dysponuje 34 składami.

W ubiegłym roku transport szynowy zintegrowano z przywracanymi w regionie połączeniami PKS i wprowadzono bilety łączone na ŁKA i PKS, które można kupić przez internet, w aplikacjach w telefonie lub w powiększającej się sieci biletomatów.

"ŁKA według statystyk Urzędu Transportu Kolejowego jest najpunktualniejszym przewoźnikiem w Polsce na sieci zarządzanej przez PKP PLK. To jest powód do dumy, bo wiemy, że punktualności szczególnie w dojazdach do szkół i pracy jest bardzo dużą wartością" - dodał Malinowski.

Marszałek woj. łódzkiego zapowiedział, że w połowie tego roku przewoźnik uruchomi nowe połączenie z Łodzi do Drzewicy, o co - jak mówił Schreiber - prosili mieszkańcy. "Od czerwca uruchamiamy po pięć par pociągów. To kolejny krok, a myślę, że będzie ich więcej, bo cały czas zamierzamy zwiększać ilość połączeń i komfort podróży" - zapewnił.

Szef regionalnego przewoźnika szacuje, że w 2020 roku pociągi ŁKA przewiozą ok. 8 mln pasażerów.