Łódzkie: Kolej Aglomeracyjna zachęca do odkrywania atrakcji regionu

Przejazd do Rogowa, połączony z wycieczką wąskotorówką i zwiedzaniem Arboretum, proponuje Łódzka Kolej Aglomeracyjna. To jedna z kilku promocyjnych ofert weekendowych podróży po regionie, oferowanych w ramach akcji "Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA".

Jak przekazała PAP rzeczniczka ŁKA Joanna Osińska, regionalny przewoźnik w wakacje będzie zachęcał do poznawania atrakcji turystycznych regionu. Specjalne oferty, przygotowane wspólnie z partnerami, dostępne będą dla podróżujących do Rogowa, Skierniewic, Tomaszowa Mazowieckiego i Drzewicy.

W niedzielę po raz pierwszy będzie można skorzystać z oferty łączonej ŁKA i Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych. Podróżując ŁKA do Rogowa, będzie można nabyć jednocześnie bilet z rabatem na przejazd wąskotorówką. Aby ułatwić podróż, godziny odjazdów i przyjazdów pociągów ŁKA i Kolei Wąskotorowej zostały zintegrowane.

Zabytkowe pociągi rogowskiej wąskotorówki kursować będą w każdą niedzielę do 3 października na trasie z Rogowa do Jeżowa. Planowane jest rozpoczęcie przejazdów dalej do Białej Rawskiej. Wycieczkę warto połączyć z wizytą w Arboretum w Rogowie, posiadającym jedną z najbogatszych w Europie Środkowej kolekcji drzew i krzewów; pasażerowie ŁKA mogą tam liczyć na zniżkowe ceny biletów.

Miłośnicy kolei mogą natomiast wybrać się pociągiem do Skierniewic, gdzie m.in. 7 sierpnia i 4 września, będzie można zwiedzić Parowozownię. Można w niej oglądać ekspozycję obejmującą przekrojowo większość elementów dawnej techniki kolejowej, w tym m.in. tabor czyli ponad 100 lokomotyw i wagonów, urządzenia i maszyny zaplecza technicznego, urządzenia zabezpieczenia ruchu. Powrót ŁKA z takiej wycieczki będzie bezpłatny.

Regionalny przewoźnik proponuje też wycieczki do Drzewicy - z pociągami skorelowane są lokalne połączenia autobusowe, a dla posiadaczy biletów ŁKA przygotowano zniżki w Ośrodku Sportu i Rekreacji nad Zalewem Drzewickim, a także w Regionalnym Centrum Kultury.

Jeśli natomiast wybierzemy się z ŁKA do Tomaszowa Mazowieckiego, na bilecie kolejowym będziemy mogli podróżować miejskimi autobusami i skorzystać ze zniżek na zakup biletów wstępu do Skansenu Rzeki Pilicy, Grot Nagórzyckich i Areny Lodowej.

Więcej szczegółów, które pomogą w zorganizowaniu wakacyjnej wycieczki - w tym rozkłady jazdy - można znaleźć na stronie przewoźnika lka.lodzkie.pl.

