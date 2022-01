Łódzkie: ŁKA ogranicza kursowanie pociągów z powodu absencji pracowników

Z rozkładu w najbliższym czasie znikną kursy: z Łodzi Fabrycznej do Skierniewic, ze Skierniewic do Łodzi Fabrycznej, z Łodzi Widzewa do Łęczycy, z Łęczycy do Łodzi Widzewa, z Łodzi Fabrycznej do Drzewicy i z Drzewicy do Koluszek. fot. materiały prasowe