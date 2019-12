Łódzkie: Prawie 3,8 mln zł na nowe połączenia autobusowe w regionie

Prawie 3,8 mln zł uzyskało woj. łódzkie na rok 2020 z rządowego programu walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Dzięki dotacji od stycznia możliwe będzie uruchomienie 36 nowych linii autobusowych, w tym ośmiu na nowych trasach.

Urząd Marszałkowski w Łodzi podał, że od początku nowego roku dotowane autobusy dotrą do 220 wykluczonych komunikacyjnie miejscowości. Nowe linie obejmą zasięgiem wszystkie powiaty regionu. Połączenia zyska 115 ze 177 gmin w Łódzkiem.

- Na 96 nowych linii w przyszłym roku 36 stanowią linie wnioskowane przez marszałka woj. łódzkiego Grzegorza Schreibera. Ze wszystkich środków zakontraktowanych w ramach programu walki z wykluczeniem komunikacyjnym aż 65 proc. przypada na samorząd województwa łódzkiego - podkreślił wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

Pierwsze 29 linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej samorząd woj. łódzkiego uruchomił 1 września 2019 r. Docierają one do mieszkańców miejscowości, które wcześniej omijała komunikacja publiczną.



Całkowita długość nowych linii wyniosła 1,6 tys. km, a dofinansowanie autobusów prawie 1,8 mln zł. Komunikacja dociera obecnie do ponad tysiąca przystanków.

W przyszłym roku uruchomionych zostanie 36 linii o łącznej długości 1,9 tys. km - w tym osiem na nowych trasach. Liczba obsługiwanych przystanków wzrośnie do ponad 1,3 tys. Prognozowana kwota rekompensaty za przewozy wynosi 7,2 mln zł, z czego ponad 3,6 mln zł pochodzi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Nowe połączenia realizowane będą m.in. na liniach Piotrków Trybunalski-Radomsko, Pajęczno-Radomsko, Brzeziny-Głowno, Rawa Mazowiecka-Koluszki, Piątek-Łowicz, Poddębice-Aleksandrów Łódzki, Aleksandrów Łódzki-Łask i Szczerców-Widawa.

Według danych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi od 1 września do 30 listopada 2019 r. operatorzy publicznego transportu zbiorowego sprzedali ponad 68 tys. biletów, w tym blisko 3 tys. biletów miesięcznych. Przez trzy miesiące funkcjonowania uruchomionych przez samorząd województwa łódzkiego linii komunikacyjnych zanotowano na nich prawie 200 tys. przejazdów.