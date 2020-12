Łódzkie: Więcej tras i kursów pociągów w nowym rozkładzie jazdy ŁKA

Dwa nowe połączenia: z Łodzi do Drzewicy i do Ostrowa Wielkopolskiego, a także więcej kursów na dotychczasowych liniach zaplanowano w nowym rozkładzie jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA). Zacznie on obowiązywać od niedzieli 13 grudnia.

Od niedzieli na trasie Łódź - Tomaszów Mazowiecki - Drzewica regionalny przewoźnik wprowadzi 12 bezpośrednich połączeń (6 par pociągów). Czas przejazdu całej trasy zajmie ok. 80 minut, a odcinka Tomaszów Mazowiecki - Drzewica - blisko 30 minut. Trzy połączenia zostaną skomunikowane z pociągami Kolei Mazowieckich do i z Radomia. Wprowadzona zostanie też specjalna oferta umożliwiająca przejazd na jednym bilecie z Łodzi do Radomia.

Drugą nowością w rozkładzie jazdy ŁKA będzie międzywojewódzkie połączenie z Łodzi przez Sieradz i Kalisz do Ostrowa Wielkopolskiego. Obecnie linia ta obsługiwana jest jedynie przez pociągi Polregio. ŁKA na trasie Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska - Łódź Widzew - Ostrów Wlkp. będzie realizowała cztery połączenia - dwa w kierunku Ostrowa i dwa w stronę Łodzi. Jak podkreśliła kolejowa spółka, ułatwi to podróże w kierunku Poznania i Wrocławia. Do tych miast można kontynuować podróż pociągami Polregio, Kolei Wielkopolskich, PKP Intercity, na podstawie jednego biletu.

Na wielu dotychczasowych trasach obsługiwanych przez ŁKA pojawi się więcej kursów. Dotyczy to m.in. linii Łódź - Radomsko przez Piotrków Trybunalski, gdzie liczba pociągów na dobę zwiększy się z 4 do 18. Dodatkowo, na tej linii przygotowano specjalne oferty dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, w tym bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Piotrkowie Tryb. z ważnym biletem jednorazowym ŁKA oraz 30-proc. zniżkę na zakup biletu ŁKA z Piotrkowską Kartą Mieszkańca.

Na wniosek podróżnych, 19 z 20 połączeń realizujących przewozy na trasie Łódź - Tomaszów Mazowiecki pojedzie przez Koluszki. Zapowiedziano również utrzymane kursów 18 pociągów ŁKA Sprinter do Warszawy w weekendy i dni świąteczne. Jednak ze względu na przerwę świąteczno-noworoczną sześć pociągów rozpocznie kursowanie od 16 stycznia 2021 r.

Nowy rozkład ŁKA ma obowiązywać do 13 marca.