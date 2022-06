Łódzkie: Zmiany w rozkładzie jazdy Kolei Aglomeracyjnej

Od niedzieli obowiązują zmiany w rozkładzie jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spowodowane pracami remontowymi prowadzonymi przez PKP PLK. Z kolei 25 czerwca ŁKA zainauguruje weekendowe kursy z Łodzi przez Tomaszów Mazowiecki do Spały.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Joanna Osińska, w okresie obowiązywania nowej organizacji ruchu kolejowego - od 12 czerwca do 3 września - wystąpi szereg utrudnień, spowodowanych pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

W rozkładzie pojawi się też nowość - 25 czerwca odbędzie się inauguracja połączeń ŁKA do Spały. Przejazd w tym dniu będzie nieodpłatny dla podróżujących w relacji do/ze Spały albo w obie strony. Natomiast od 2 lipca łódzka kolej zacznie regularne weekendowe kursy do Spały, które będą realizowane dzięki zakupowi nowego taboru o napędzie elektryczno-spalinowym. Dwie pary pociągów będą kursować na trasie Łódź Fabryczna-Tomaszów Mazowiecki-Spała do grudnia włącznie.

Jeśli chodzi o rozpoczynające się właśnie utrudnienia i zmiany w ruchu, to do odwołania, na stacji Łódź Kaliska dla przewoźników dostępne będą tylko 2 z 5 krawędzi peronowych. Wprowadzony zostanie także ruch jednotorowy z tej stacji do stacji Łódź Żabieniec, co spowoduje skierowanie części pociągów z Sieradza, Kutna i Łowicza przez stacje Łódź Pabianicka i Łódź Retkinia, z pominięciem stacji Łódź Kaliska. Natomiast pociągi od Zgierza do Łodzi Widzewa kierowane będą - zamiast przez stację Łódź Kaliska - przez Łódź Marysin.

Na linii Radomsko - Koluszki kontynuowane będą prace remontowe na stacji Wolbórka. Na odcinku Rokiciny - Baby pociągi nadal będą kursować po jednym torze. Ze względu na jednoczesne prace na odcinku Gałkówek - Łódź Widzew, część pociągów pojedzie w skróconej relacji do i z Koluszek. Pociągi na stacji Koluszki zostaną skomunikowane z innymi pociągami do i ze stacji Łódź Fabryczna.

Na linii sieradzkiej z powodu prac torowych na odcinku Zduńska Wola - Sieradz - od 30 lipca do 10 sierpnia - ruch pociągów będzie odbywał się po jednym torze. Za 9 pociągów ŁKA, w tych dniach zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

W związku z trwającą przebudową stacji Łódź Kaliska, 13 z 36 pociągów kursujących do Pabianic i Sieradza będzie od 12 czerwca do 3 września omijać tę stację.

Na linii łowickiej z powodu przebudowy mostu pomiędzy Strykowem a Łowiczem oraz budowy kładek nad torami od 11 lipca do 3 września za wszystkie pociągi na odcinku Zgierz - Łowicz Główny pojadą autobusy.

Z kolei na linii kutnowskiej kontynuacja przebudowy stacji Kutno spowoduje uruchomienie autobusów za 6 pociągów ŁKA na odcinku Łęczyca - Kutno.

Z powodu budowy nowego przejścia kolejowo-drogowego ograniczona zostanie przepustowość na stacji Gałkówek, gdzie będą wyłączone z ruchu dwa tory, a od 11 lipca dodatkowo wprowadzony ruch pociągów po jednym torze na odcinku Gałkówek - Łódź Widzew. Spowoduje to konieczność skrócenia trasy przejazdu części pociągów do i ze stacji Koluszki. 9 pociągów ma pojechać po linii 25 ze zmianą kierunku jazdy na stacji Łódź Olechów Wschód. Czas przejazdu z Koluszek do Łodzi będzie dłuższy o około 20 minut.

Szereg prac modernizacyjnych zaplanowano na linii Łódź - Tomaszów Mazowiecki - Drzewica - Radom. Z ich powodu w dniach 23 - 27 czerwca za wszystkie pociągi pomiędzy Tomaszowem a Drzewicą kursować będą autobusy zastępcze. W dniach 25 i 26 czerwca autobusy pojadą również za pociągi ŁKA kursujące do i z Radomia.

W dniach 8 - 31 sierpnia zaplanowano zamknięcie łącznic pomiędzy stacjami Żakowice Południowe i Koluszki oraz Słotwiny z powodu wymiany sieci trakcyjnej. Część pociągów w/z kierunku Tomaszowa Mazowieckiego pojedzie wtedy bez postojów na stacji Słotwiny.

Z powodu prac modernizacyjnych w stolicy 14 z 18 pociągów ŁKA SPRINTER łączących Łódź i Warszawę będzie kursowało do i ze stacji Warszawa Główna przez stację Warszawa Zachodnia. Aby ułatwić pasażerom przejazd do stacji Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia będzie obowiązywało honorowanie biletów ŁKA na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia w pociągach spółki PKP Intercity (z wyjątkiem pociągów Pendolino).

