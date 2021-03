Łódzkie: Zmiany w rozkładzie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - od niedzieli

Szybsze przejazdy z Łodzi do Sieradza oraz możliwość korzystania z nowych przystanków i więcej kursów m.in. do Łowicza i Drzewicy, to część zmian w nowym rozkładzie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA), który będzie obowiązywać od niedzieli.

W marcowej korekcie rozkładu jazdy ŁKA najwięcej zmian ułatwiających podróżowanie zajdzie na linii sieradzkiej. Dzięki dobiegającej końca modernizacji torów pasażerowie nie będą już musieli przesiadać się do autobusowej komunikacji zastępczej. Znacząco skróci się także czas przejazdu. Pociągi przyśpieszone ŁKA jadące z Łodzi do Sieradza pokonają całą trasę w zaledwie 38 minut, czyli ok. 20 minut szybciej niż dotychczas. Do Zduńskiej Woli będzie można dojechać zaś w 27 minut. To - jak zapewnia regionalny przewoźnik - najszybsze kursy na tej linii.

Komfort podróży zwiększy też możliwość korzystania z nowych peronów na wszystkich stacjach i przystankach pomiędzy Łodzią a Zduńską Wolą.

Nowością na tej linii będą dwa pociągi przyspieszone z Sieradza do Łodzi i z powrotem. Przyjazd do Łodzi Kaliskiej zaplanowano na godzinę 7.36, a odjazd z tej stacji o godz. 16.33.

Więcej pociągów pojedzie też na linii łowickiej, gdzie liczba składów zwiększy się z 26 do 30. Z kolei liczba bezpośrednich połączeń do i z Drzewicy wzrośnie z 6 do 7 par pociągów, z których cztery zostaną skomunikowane w Drzewicy z pociągami do Radomia (kursy realizują Koleje Mazowieckie).

Możliwość dojazdu mieszkańców wschodnich dzielnic Łodzi do centrum miasta ułatwi natomiast otwarcie nowego przystanku Łódź Andrzejów Szosa, przez który będą kursowały głównie pociągi do i z Sieradza oraz Ostrowa Wielkopolskiego.

Z uwagi na wiele trwających i planowanych modernizacji torów w regionie obowiązywać będzie ograniczony ruch pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej lub wprowadzona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.

M.in. naprzemienne zamknięcie toru nr 1 i 2 na odcinku Zgierz - Łódź Żabieniec/Kaliska oraz częściowe zamknięcie stacji Łódź Żabieniec - Zgierz spowoduje znaczne ograniczenie przepustowości linii nr 15 na tym odcinku. W związku z tym pociągi będą miały wydłużony czas jazdy i postoje na poszczególnych stacjach.

Z kolei z uwagi na remont stacji Łódź Kaliska kursowanie wybranych pociągów zostanie wydłużone do i ze stacji Łódź Fabryczna lub Łódź Widzew. Większość składów pojedzie przez Łódź Olechów, co zapewni bezpośredni dojazd do zakładów pracy znajdujących się w pobliżu stacji Łódź Olechów, Wiadukt i Zachód.

Dodatkowo, że względu na prowadzoną modernizację na odcinku Bełchów - Łowicz oraz całkowitą przebudowę linii na wjeździe do stacji Łowicz Główny, większość pociągów kursujących w relacji Skierniewice - Łowicz Główny - Kutno - Skierniewice zostanie zastąpionych autobusami na całości trasy. Jedynie dwa pierwsze poranne połączenia z Kutna do Skierniewic i ostatnie wieczorne ze Skierniewic do Kutna będą realizowane pociągami.

Utrzymane zostanie kursowanie wszystkich pociągów ŁKA Sprinter do Warszawy w weekendy i dni świąteczne. Jednak z powodu przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, na nowej stacji Warszawa Główna będą kończyć i rozpoczynać swój bieg cztery pary pociągów łódzkiego przewoźnika. Dwa kolejne składy pojadą przez dworzec Warszawa Śródmieście do Warszawy Wschodniej, z postojem na przystankach Warszawa Ochota, Powiśle i Stadion. Jedna para pojedzie do Warszawy Wschodniej przez Warszawę Centralną, jedna do Warszawy Centralnej. Ostatnia, dziewiąta para pojedzie w soboty do i z Warszawy Wschodniej przez Warszawę Centralną, natomiast w niedzielę do i z Warszawy Głównej.

Aby zminimalizować utrudnienia, na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia wprowadzone zostanie wzajemne honorowanie biletów ważnych na przejazd pociągami ŁKA i PKP Intercity.

Nowy - obowiązujący do 12 czerwca - rozkład jazdy ŁKA, uwzględniający wprowadzone ograniczenia i zmiany, można znaleźć na stronie: www.lka.lodzkie.pl.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl