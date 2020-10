Logistycy ze Śląska marzą o Odrze, zarobią na brexicie

Ostatnia barka z portu w Gliwicach wypłynęła w 2018 r. - Odra jest żeglowna raptem do Malczyc (stopień wodny na zachód od Wrocławia - dop. red.). Żeby efektywnie korzystać z tego szlaku wodnego, musi być on drożny aż do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak się stało - zapewnia Robert Goc, dyrektor ds. rozwoju Śląskiego Centrum Logistyki. Tymczasem w Gliwicach na ukończeniu jest rozbudowa magazynu do przeładunku stali. Firma przygotowuje się także na brexit.







Przeładunki stali są dla Śląskiego Centrum Logistyki kluczowe. Magazyn powstał w 2011 r., sprawdził się, więc podjęto decyzję o jego dużej rozbudowie.

Historycznie ŚCL powiązane było Odrą z portami w Szczecinie i Świnoujściu. Teraz jednak bardzo duże potoki towarów łączą je z portami w Trójmieście.

Firma ma do dyspozycji wolny obszar celny, chce więc rozszerzyć swoją ofertę o obsługę celną wymiany handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a Polską po faktycznym brexicie.