Logistyka to system naczyń połączonych. LPP Logistics automatyzuje magazyny

W ciągu ostatnich pięciu lat wolumeny obsługiwane przez logistykę LPP rosły średnio 30 proc. rok do roku. Wprowadzenie automatyki magazynowej stało się koniecznością. O niuansach tego procesu i roli ludzi w nowym systemie mówi Michał Moteka z LPP Logistics.

Zarządzane przez LPP Logistics centra dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim i Brześciu Kujawskim oraz magazyny do obsługi sprzedaży e-commerce są dziś wyposażone w najnowocześniejszą automatykę magazynową. Dlaczego firma wybrała taką drogę rozwoju?

- Wprowadzenie automatyki magazynowej dla LPP stało się koniecznością. W przeciągu ostatnich 5 lat wolumeny obsługiwane przez logistykę rosły średnio 30 proc. rok do roku. Wynikało to ze wzrostów sprzedaży, coraz bardziej przenikających się wzajemnie kanałów retail i e-commerce oraz z ekspansji na nowe rynki.

Oczekiwania klientów na skracanie czasu dostawy oznaczały dla spółki znaczący wzrost liczby operacji logistycznych, a tym samym konieczność optymalizacji obsługi tak dużego wolumenu zamówień. Obiekty takie jak Centrum Dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim oraz w Brześciu Kujawskim od początku były budowane z myślą o zastosowaniu rozwiązań automatycznych, natomiast w centrach typu fulfillment na bieżąco uruchamiamy kolejne etapy automatyzacji procesów.

Jak wasi pracownicy przyjęli rosnący stopień automatyzacji w waszych obiektach?

- Pozytywnie. Można powiedzieć, że następuje zmiana specjalizacji zadań. Pracownicy nie wykonują już tylu wymagających fizycznie i powtarzalnych czynności, realizują się za to na dedykowanych stanowiskach przy automatyce. Towar jest dostarczany do pracownika, a nie odwrotnie, co znacznie pomaga podnieść komfort pracy.

Nie bez znaczenia jest jeszcze aspekt skali, której obsłużenie w klasyczny sposób byłoby bardzo dużym wyzwaniem, trudnym do zrealizowania bez posiadania urządzeń zaawansowanej automatyki. Nie znaczy to, że nowoczesne magazyny są całkowicie bezobsługowe.

Dla przykładu, w Centrum Dystrybucyjnym w Pruszczu Gdańskim, gdzie ponad 70 proc. procesów logistycznych jest całkowicie zautomatyzowanych, pracuje blisko 900 osób. Przy obecnym wolumenie, ale też przy presji czasowej na skracanie czasu dostaw musiały się pojawić urządzenia, które wspierają ludzi w najbardziej wymagających czynnościach. W efekcie proces jest uporządkowany, bardziej stabilny, a czas realizacji zamówień znacząco krótszy.

Pomówmy o najciekawszych wdrożeniach, które można spotkać w państwa magazynach.

- Na pewno warto opowiedzieć o stosowanym w Centrum Dystrybucyjnym w Pruszczu Gdańskim systemie zapewniającym optymalne magazynowanie towaru. Mam na myśli Miniload. Jego działanie polega na automatycznej obsłudze przyjmowania, magazynowania i wydawania kartonów. Zapewniają to dźwigi, poruszające się między regałami w poziomie i w pionie, wyposażone w mechaniczne ramiona oraz system przenośników o łącznej długości ponad 15 kilometrów. 57 dźwigów jest w stanie włożyć na regały i zdjąć z nich 10 tys. kartonów na godzinę. W sumie w całym magazynie na regałach o długości 100 m oraz wysokości 18 m może się zmieścić blisko 1,2 mln kartonów.

System Miniload to w zasadzie zestaw robotów, a ich działanie z punktu widzenia pracy ludzkiej jest procesem prawie bezobsługowym. Urządzeniami opiekują się cztery osoby z utrzymania ruchu. Całością zarządza system komputerowy, bo sam proces układania kartonów na półkach nie jest dziełem przypadku. Lokalizacja kartonu jest wybierana na podstawie algorytmu w taki sposób, aby proces jego wkładania na półkę wiązał się z jak najmniejszą liczbą operacji, a samo wyjęcie kartonu nie rodziło konieczności relokacji innego. System czuwa też nad najbardziej optymalnym rozlokowaniem towaru tak, aby jego dostępność była jak najkorzystniejsza dla przyszłych zamówień.

Ponadto, dzięki zrealizowanemu projektowi standaryzacji naszych kartonów, zoptymalizowaliśmy wykorzystanie istniejącej kubatury każdego miejsca składowania. Działania te zwiększyły o 20 proc. liczbę sztuk towaru magazynowanego w tym obszarze, co przy zastosowaniu standardowego magazynu paletowego wymagałoby dodatkowej powierzchni 10 000 mkw.

LPP kilka lat temu stało się polskim prekursorem oznaczania produktów elektroniczną metką RFID. Jak to rozwiązanie sprawdza się w praktyce?

- Bardzo dobrze. Nasze wolumeny sięgają ponad 1,5 mln sztuk odzieży czy akcesoriów przyjmowanych dziennie. W ciągu roku to 400 mln sztuk. Każda jest przeliczona przy wejściu na magazyn. Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy mieli przeprowadzić ten proces ręcznie.

Plastikowy klips, który klienci wizualnie mogą kojarzyć jako tzw. zabezpieczenie antykradzieżowe, pełni de facto podwójną funkcję. Rzeczywiście zabezpiecza produkty przed kradzieżą, ale przede wszystkim zawiera w sobie jednocześnie zapisane dane, pozwalające na monitorowanie przepływu danego produktu w całym łańcuchu dostaw, począwszy od produkcji, poprzez centra dystrybucyjne, a skończywszy na salonach sprzedaży. Kodowanie danych i ich odczyt odbywa się za pomocą fal radiowych (RFID to Radio-Frequency Identification - red.) bez konieczności otwierania kartonu. Weryfikacja następuje w specjalnych tunelach RFID, dokąd kartony trafiają na przenośnikach.

Proces odbywa się na wejściu towaru do magazynu, ale też na jego wyjściu. Dzięki temu do salonów trafia dokładnie to, co zostało zaplanowane. Przekłada się to na bardziej efektywną pracę, a z perspektywy klienta oznacza, że produkt będzie dostępny w pełnej gamie kolorystycznej i rozmiarowej, jaka została zgłoszona w zapotrzebowaniu.

Pełna kontrola nad obiegiem towaru pozwala także na wykorzystanie salonów jako stocku dla sprzedaży w systemie omnichannel. Znając precyzyjnie lokalizację towaru, znów przy wykorzystaniu automatycznego systemu jesteśmy w stanie dobrać optymalne źródło dostawy zamówienia do klienta. Może się bowiem okazać, że zamówienie złożone w sklepie online najlepiej będzie skompletować nie w oparciu o zasób magazynu typu fulfillment, tylko stan zapasu w konkretnym sklepie stacjonarnym.

Zanim towar opuści magazyn produkty trzeba odpowiednio posortować. Jak wygląda wsparcie tego procesu w magazynach zarządzanych przez LPP Logistics?

- W Centrum Dystrybucyjnym w Pruszczu Gdańskim zastosowaliśmy trzy rodzaje nowoczesnych urządzeń sortujących, w tym najwyższej klasy, automatyczny, sorter typu Cross Belt.

Nasz sprzęt może posortować łącznie ponad 40 tys. sztuk odzieży na godzinę. Oczywiście wydajność jest kluczowa, ale ważna jest także możliwość obsługi szerokiego wachlarza asortymentu kolekcji. Ważne jest odpowiednie zaprojektowanie miejsc, gdzie towar jest odkładany na urządzenie (indukcje) oraz zjazdów do docelowych kartonów (zrzuty sortera).

W Centrum Dystrybucyjnym w Brześciu Kujawskim mamy z kolei do dyspozycji dwa sortery typu Push Tray. Przypominają trochę linię do kontroli bagażu podręcznego na lotnisku. Sortowane produkty „przepychane” są na tackach do kartonów docelowych.

To nowoczesne i opatentowane rozwiązanie wypracowane z dostawcą, we współpracy z inżynierami LPP Logistics. Dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji zjazdów o zmiennej geometrii, sterowanej pneumatycznymi siłownikami, nie tylko przyrasta wydajność operacji magazynowych, ale co ważne - jest też bardzo ciche, dzięki czemu zwiększa się komfort pracy przy tego typu urządzeniach.

Zależało nam na rozwiązaniu uszytym na miarę potrzeb LPP, czyli umożliwiającym sortowanie towaru do jak największej liczby salonów jednocześnie. Zaprojektowane przez dostawcę specjalnie dla nas urządzenia pozwoliły na tej samej przestrzeni zwiększyć liczbę salonów w jednym cyklu pakowania o 30 procent.

Dzięki temu mocno zoptymalizowana jest też praca w strefie pickingu (metoda kompletacji zamówień - red.). Zastosowane rozwiązanie to jedyny dostępny obecnie na rynku tego typu rodzaj automatyki magazynowej, który stawia nas w czołówce firm, jakie zdecydowały się na tak innowacyjne wdrożenie.

Natomiast w przypadku naszych magazynów fulfillment jest jeszcze inaczej.

W jednym z nich posiadamy urządzenie typu Pocket Sorter. Jest to maszyna sortująca odzież i akcesoria przy realizacji zamówień dla klienta e-commerce. Urządzenie wspomaga proces kompletacji zamówień i optymalizuje wykorzystanie przestrzeni obiektu. System pozwala na konsolidację w procesie pickingu wielu artykułów w jednym cyklu, optymalizując pracę w obszarze magazynu manualnego. Pocket Sorter dostarcza też znacznych korzyści przy obsłudze zwrotów, które mogą zostać automatycznie przekazane do ponownej wysyłki lub zamagazynowania. Projekt ten był pierwszym etapem automatyzacji obsługi procesu w kanale e-commerce.

Dodatkowo jesteśmy na ukończeniu instalacji dwóch sorterów typu Cross Belt wraz z przenośnikami w naszych dwóch magazynach w Polsce.

Ale to nie koniec. Naszym kolejnym krokiem, który dokładnie analizujemy, jest automatyzacja procesu pickingu, inaczej kompletacji towaru. W tym przypadku przyglądamy się rozwiązaniom autonomicznych robotów mobilnych AGV/AMR.

Symbioza między człowiekiem a dobrze dobranymi rozwiązaniami automatycznymi

Co jest najważniejsze przy projektowaniu automatyki magazynowej?

- Automatyka, o której rozmawiamy, należy do ogólnodostępnych rozwiązań na rynku. Kluczem do sukcesu jest jednak umiejętne połączenie różnych technologii w procesach dziejących się w danym obiekcie i ich wzajemna integracja oraz współpraca.

Sprawnie działający magazyn to system naczyń połączonych, który musi być precyzyjnie dopasowany nie tylko do skali działalności firmy, ale też rodzaju podejmowanych operacji, a nawet rodzaju asortymentu. Nad tym wszystkim czuwa u nas dedykowany zespół inżynierów, który odpowiada za rozwój procesów i automatyki magazynowej. Tworzą go specjaliści z różnych dziedzin: z jednej strony inżynierowie automatyki, z drugiej ludzie odpowiadający za procesy logistyczne.

Posiadanie zespołu wysokiej klasy specjalistów in-house, który ma wiedzę o rozwiązaniach technicznych, procesach logistycznych i systemach, a przy tym zna możliwości, jakie oferuje rynek, pozwala nam z pełną świadomością wybierać rozwiązania, które najlepiej obsłużą planowany proces.

Dodatkowo, w zasadzie w każdym projekcie dostosowujemy, a nierzadko modyfikujemy standardowo proponowane przez dostawców rozwiązania w celu dopasowania ich do naszych potrzeb.

Na sam koniec oznacza to, że dokładne zrozumienie technologii, które proponują nam dostawcy, pozwala nam obniżyć koszty przyszłego funkcjonowania danego magazynu.

Czyli jednak potrzebny jest człowiek?

Tak jak powiedziałem - automatyka ma za zadanie zoptymalizować efektywność procesów logistycznych i odciążyć człowieka od żmudnych i powtarzalnych operacji. Nie oznacza to jednak, że człowiek jest tu zbędny.

Współczesna logistyka to system wzajemnych współzależności i pełnej symbiozy między człowiekiem a dobrze dobranymi rozwiązaniami automatycznymi, przy racjonalnym zaangażowaniu środków.