Logistyka wkracza na zielone tory

Czy zielony trend w logistyce to tylko efekt regulacji prawnych wymuszających zmianę strategii biznesowych, czy rzeczywista odpowiedź firm na wyzwania klimatyczne? A może w tym wszystkim chodzi o oszczędności? O tym, jak to wygląda z perspektywy jednego z najmłodszych operatorów logistycznych na polskim rynku, rozmawiamy z Sebastianem Sołtysem, wiceprezesem spółki LPP Logistics zarządzającej siecią dystrybucji i zaopatrzenia największego polskiego producenta odzieży LPP.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W 2017 r. uznaliśmy, że jeśli mamy o sobie myśleć jak o firmie odpowiedzialnej i zrównoważonej, należy zacząć odchodzić od jednorazowego plastiku w opakowaniach - wspomina w rozmowie z WNP.PL Sebastian Sołtys.

Po przeanalizowaniu procesu pakowania zamówień e-commerce firma doszła do wniosku, że stosowane do tej pory metody były nie tylko mało zrównoważone, ale też nieekonomiczne.

Zainicjowana w 2017 r. nowa polityka opakowaniowa przełożyła się m.in. na ograniczenie wykorzystania jednorazowego plastiku o ponad 1600 ton.

W ubiegłym roku spółka wykorzystała ponownie ponad 2 miliony kartonów. Standaryzacja opakowań pozwoliła lepiej wykorzystać przestrzeń składową w magazynach i na statkach.

Jak podkreśla Sebastian Sołtys, koszty ostatniej mili są najdroższe. Jej skracanie pozwala na znaczne oszczędności, ale i zmniejszenie śladu środowiskowego.

LPP Logistics rozbudowuje potencjał magazynowy, co usprawnia proces dystrybucji towaru w e-commerce oraz zaopatrzenie sklepów. Lokalizacja magazynów bliżej rynków zbytu przekłada się na redukcję czasu dostawy, kosztów transportu i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Od kilku lat LPP mocno podkreśla swój zwrot w kierunku bardziej zrównoważonych rozwiązań praktycznie we wszystkich obszarach działalności. W jakim stopniu ten trend dotyczy logistyki?

- Przełomowym był 2017 rok, kiedy Grupa ogłosiła swoją pierwszą strategię zrównoważonego rozwoju. I choć początkowo koncentrowaliśmy się niemal wyłącznie na wdrażaniu zmian w zakresie produktu, czyli kolekcjach odzieży i procesie jej powstawania, już wtedy zaczęliśmy prace nad implementacją nowych rozwiązań także w logistyce, a konkretnie w polityce opakowaniowej.

W tamtym czasie e-commerce nie miał jeszcze tak dużego udziału w rynku jak dziś, ale biorąc pod uwagę skalę naszej działalności, doszliśmy do wniosku, że jeśli mamy o sobie myśleć jak o firmie odpowiedzialnej i zrównoważonej, należy skierować uwagę także na opakowania przesyłek e-commerce. Wówczas w naszym portfolio największy udział w sprzedaży internetowej miały dwie marki - Reserved i Mohito, dlatego od nich zaczęliśmy wprowadzać zmiany.

Kiedy rozłożyliśmy proces pakowania zamówień e-commerce na części pierwsze, doszliśmy do wniosku, że stosowana przez nas wówczas polityka opakowaniowa była nie tylko mało zrównoważona, ale też nieekonomiczna. Niemal każde zamówienie miało podwójne opakowanie. Przesyłka wkładana była w tekturowy karton, który dodatkowo zabezpieczano foliopakiem. Tym sposobem mieliśmy pewność, że zawartość trafi do klienta w nienaruszonym stanie.

W ramach prac nad nowym designem doszliśmy jednak do wniosku, że wprowadzenie wzmocnionych opakowań tekturowych może być wystarczającym zabezpieczeniem dla wysyłanego towaru. I tak w 2019 roku wystartowaliśmy z pierwszymi kartonami automatycznymi z podwójną ścieżką kleju, które mogły nie tylko zabezpieczyć produkt w drodze do klienta, ale także być przez niego wykorzystane ponownie w przypadku konieczności dokonania zwrotu. W ten sposób klient miał możliwość ponownego zamknięcia kartonu bez użycia plastikowej taśmy klejącej i następnie odesłania produktu do nas.

Nowa polityka opakowaniowa. Potrzeba matką wynalazków



Czy mam zatem rozumieć, że tzw. zielone zmiany, które wprowadzacie, to efekt poszukiwania oszczędności?

- Nowa polityka opakowaniowa właściwie od samego początku wynikała z kilku elementów. Czynnik ekonomiczny bez wątpienia miał tu znaczenie, aczkolwiek proszę pamiętać, że mówimy o okresie sprzed 5 lat, kiedy rynek opakowań był zdominowany przez plastik jednorazowy. Znalezienie wówczas tekturowego zamiennika dopasowanego do indywidualnych potrzeb firm było bardzo trudne, a często też dużo droższe. Wiedzieliśmy jednak, że to jedyna droga, by ograniczyć surowiec do pakowania i zainicjować konkretną zmianę na rynku. Chwilę potem zrobiliśmy kolejny krok - zrezygnowaliśmy z plastikowych wypełniaczy, zamieniając je na makulaturową alternatywę. Dzięki temu do dziś ograniczyliśmy w naszych opakowaniach jednorazowy plastik aż o ponad 1600 ton.

To rzeczywiście imponujący wynik, ale kiedy z drugiej strony policzyć ile drzew potrzeba na wyprodukowanie takiego kartonu, to mam wątpliwości. Czy taka zmiana nie jest tylko pozornie ekologiczna?

- O tym też pomyśleliśmy. Cześć naszych opakowań ma certyfikat FSC, a to oznacza, że jest wykonana z surowców pochodzących ze specjalnych upraw drzew, przeznaczonych właśnie do tych celów. Cześć z kolei pochodzi z recyklingu i podlega dalszemu przetworzeniu. Ale jest jeszcze coś. Od pewnego czasu wprowadziliśmy tzw. standaryzację kartonów. Wszyscy nasi dostawcy stosują znormalizowane opakowania zbiorcze - tak pod względem wielkości, jak i trwałości.

Dzięki temu karton, w którym ubrania trafiają z fabryk do naszych magazynów, możemy wykorzystać ponownie w przesyłce dostaw z magazynu do sklepów. W ten sposób tylko w ubiegłym roku wykorzystaliśmy ponownie ponad 2 miliony kartonów, co oznacza, że uchroniliśmy przed wycinką aż 40 tysięcy drzew. Co więcej, stosując odpowiednią wielkość kartonów jesteśmy w stanie lepiej wykorzystać przestrzeń składową w naszych magazynach, ale też na statkach. A to przekłada się także na korzyści ekonomiczne.

Potrzeba matką wynalazków?

- Trochę tak jest. Wystarczy przypomnieć sobie okres pandemii, gdy handel stacjonarny niemal we wszystkich krajach został wstrzymany. W tamtym czasie duża część naszego towaru została zablokowana w zamkniętych sklepach. Zaczęło rosnąć znaczenie e-commerce. Powstał jednak problem - czym handlować, skoro masa towaru została niejako zamrożona w zamkniętych sklepach, gdy jej potrzebowaliśmy. Tak powstał projekt Defrost, czyli wykorzystywania sklepów stacjonarnych jako quasi magazynów e-commerce, czy też micro Fulfillment Center.

Równolegle mocno zdecentralizowaliśmy naszą sieć dystrybucji. Rozbudowaliśmy ją, podwajając powierzchnię magazynową i lokując bliżej rynków zbytu. W ten sposób nasze magazyny znalazły się bliżej klienta, a proces dostawy uległ skróceniu. Tymczasem koszty ostatniej mili są najdroższe. Skracając ją optymalizujemy także nasz ślad środowiskowy.

Przed laty realizowaliśmy dostawy do wszystkich naszych sklepów z jednego centrum dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim na północy Polski. Dziś robimy to także z centralnej części kraju, czyli z Brześcia Kujawskiego, a za chwilę do portfolio dojdzie kolejne centrum - w Rumunii, czyli najważniejszego po Polsce rynku sprzedażowego Grupy. Przy tej okazji skrócimy też nasz szlak transportowy. Cześć dostaw z Azji będziemy realizować z rumuńskiego portu Constanza. To pozwoli istotnie zredukować czas dostawy. Obniży także koszty transportu, nie wspominając jak mocno wpłynie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Nowe rozwiązania i magazyny bardziej przyjazne dla środowiska

To rzeczywiście mocno krystalizuje obraz przechodzenia na zieloną stronę mocy, ale będę adwokatem diabła - każdy kolejny magazyn to jednak dość spory ślad środowiskowy. Czy te zmiany nie są jednak pozorne?

- Nie zgodzę się z tym. Dzisiejsze metody pozwalają na budowę magazynów, czy ich zasilanie także przy uwzględnieniu bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Gdy nasze obiekty dedykowane obsłudze e-commerce wynajmujemy od deweloperów zewnętrznych, stawiamy pewne warunki. Muszą to być magazyny spełniające wysokie standardy zrównoważonego budownictwa. Wszystkie nasze Fulfillment Centers albo są w trakcie tzw. certyfikacji BREEAM, albo już taki certyfikat posiadają. Pozostałe obiekty, mam tu na myśli Centrum Dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim, czy w Brześciu Kujawskim są zasilane energią ze źródeł odnawialnych.

W przypadku tego pierwszego jest to energia wiatrowa, a w przypadku drugiego - solarna. W 2021 roku podpisaliśmy największy wówczas w Polsce kontrakt typu PPA (Power Purchase Agreement - długoterminowa umowa dostawy energii elektrycznej między dwiema stronami). Na potrzebę jego realizacji w Wielkopolsce wybudowano już pierwszy wiatrak i powstają kolejne. Już dziś dzięki tej decyzji zasilamy energią wiatrową centrum w Pruszczu, a także nasze budynki biurowe w Polsce, a nawet część sklepów Grupy. Z kolei w Brześciu Kujawskim na dachu magazynu zamontowaliśmy instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 1,5 MW i powierzchni ponad 7 tys. mkw., która jest jednym z największych zielonych przedsięwzięć w regionie.

Wygląda więc na to, że nie wkraczacie z logistyką na zieloną drogę, tylko od dawna na niej jesteście?

- Nie wiem, czy od dawna, bo 6 lat to wbrew pozorom krótki okres na wdrożenie tego typu projektów na tak szeroką skalę, ale rzeczywiście w naszym przypadku zmiany są bardzo widoczne. Każdy kolejny projekt i efekty jakie przynosi - zarówno te środowiskowe, ale też ekonomiczne - są mocnym impulsem do kolejnych transformacji. Mam nadzieję, że gdy za rok o tej porze zapyta mnie Pan o progres w tym zakresie, będę miał Panu wiele nowego do opowiedzenia.

Tego Państwu życzę.