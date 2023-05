Lokalne lotnisko notuje ciągły wzrost liczby pasażerów

Od początku roku Port Lotniczy Zielona-Góra Babimost odprawił ponad 12,5 tys. pasażerów.

Władze lotniska wskazują, że to wynik bardzo dobry, a jesteśmy jeszcze przed sezonem wakacyjnym. Dla porównania, w przedpandemicznym 2019 roku w ciągu pierwszych czterech miesięcy w Babimoście odprawiono 6 tys. osób.



W kwietniu na Lotnisku Zielona Góra-Babimost odprawiono 2779 pasażerów. To zdecydowanie więcej niż w tym samym miesiącu 2019 roku, kiedy to z lubuskiego portu skorzystało 1542 osób. Podróżujących było też więcej niż w marcu br. (2731 odprawionych osób).



W pierwszym miesiącu nowego kwartału 2023 roku na lotnisku w Babimoście zrealizowano łącznie 362 operacje lotnicze. To największa liczba operacji od początku roku. Odpowiednio w styczniu zrealizowano 213, lutym 280, a marcu 344 pasażerskich operacji lotniczych. Wynik ten jest także zdecydowanie lepszy od liczby wykonanych operacji w tożsamym miesiącu 2019 roku. Wtedy to w zielonogórskim porcie zrealizowano dokładnie 130 operacji.



Zainteresowanie lotami z Lotniska Zielona-Góra Babimost rośnie. Przez pierwsze cztery miesiące 2023 roku port odprawił 12 544 pasażerów. Cztery lata temu, przed pandemią próg 12 tys. odprawionych osób lotnisko przekroczyło dopiero w lipcu. Władze portu spodziewają się w tym sezonie dobrych wyników przewozowych, zwłaszcza, że 25 kwietnia do rozkładu lotniska powróciło połączenie z Gdańskiem, realizowane przez PLL LOT.

