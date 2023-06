Lokomotywa Pesy u kolejnego przewoźnika

Nowosądecka spółka Orion Rail Logistics włączyła do swojej floty lokomotywę elektryczną Gama 111Eo wyprodukowaną przez bydgoską Pesę. To pierwsza polska lokomotywa, która bez żadnych problemów zaliczyła wszystkie testy nowego systemu sterowania pociągiem - ETCS.

Orion Rail Logistics to przewoźnik kolejowy obecny na rynku od 1997 roku. Spółka rozpoczęła modernizację taboru i inwestuje w nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne pojazdy.

- W procesie modernizacji taboru staramy się współpracować z polskimi, sprawdzonymi firmami. Analiza rynku wykazała, że lokomotywy Gama spełniają nasze oczekiwania. Podjęliśmy rozmowy z Pesą. Co dla nas ważne - bydgoska spółka dostarczyła lokomotywę w bardzo krótkim terminie od podpisania umowy. Od 26 maja pierwsza Gama w naszej flocie realizuje już regularne przewozy. Lokomotywa potwierdziła swoje wysokie parametry techniczne i komfortowe warunki pracy - powiedział Krzysztof Warchoł, właściciel firmy Orion.

- Współpracujemy z firmą Orion od wielu lat. Przez ten czas firma dała się poznać jako rzetelny i sprawdzony partner. Bardzo się cieszymy, iż w związku z modernizacją swojej floty firma Orion wybrała właśnie lokomotywę Pesy. Jesteśmy pewni, że jest to dobry wybór, z którego nasz klient będzie w pełni zadowolony oraz liczymy na dalszy rozwój naszej współpracy opartej o nowoczesne, ekonomiczne i bezpieczne lokomotywy - dodał Piotr Rościszewski, kierownik Sprzedaży Rynku Lokomotyw Pesa Bydgoszcz.

Gama 111Eo to elektryczna lokomotywa czteroosiowa o mocy 5600 kW zasilana napięciem 3 kV DC. Posiada nowoczesny napęd z dwoma przekształtnikami trakcyjnymi chłodzonymi cieczą̨ i czterema falownikami, na każdy silnik trakcyjny oddzielnie. Wyposażona jest w hamulec elektrodynamiczny odzyskowy i oporowy. Przeniesienie siły pociągowej z wózków na pudło odbywa się̨ za pomocą̨ skośnych cięgieł trakcyjnych. Lokomotywa przeznaczona jest do prowadzenia pociągów z prędkościami do 160 km/godz.

Jak podaje komunikat prasowy, to pierwsza polska lokomotywa, która bez żadnych problemów zaliczyła wszystkie testy nowego systemu ETCS i otrzymała, wydane przez UTK, dopuszczenie systemów bezpieczeństwa.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl