Lokomotywy do lamusa. Jest nowy, zaskakujący pomysł na kolej z Polski

5 września w Brukseli start-up Nevomo planuje premierę opracowanej przez siebie technologii lewitacji pociągów na istniejących torach kolejowych. O tym, co jutro zobaczy świat, dziś WNP.PL mówi Przemek Pączek, prezes zarządu i współzałożyciel firmy.

Pierwszy raz w historii udało się doprowadzić do udanej lewitacji pojazdu testowego na standardowej linii kolejowej o rozstawie torów 1435 mm, wyposażonej dodatkowo w napęd magnetyczny.

Rozmowy z biznesem przekonały jednak polskich wynalazców, aby początkowo zacząć komercjalizować technologię w wersji bez lewitacji... Nie ma też już mowy o tunelach, jak w koncepcji Hyperloop.

- Lewitacja pomaga w rozpędzeniu pociągu do dużej prędkości. To bardzo ważne, ale dziś o wiele ważniejsze jest rozwiązanie problemu przepustowości linii kolejowych, elastyczności systemu i częstotliwości kursowania pociągów - argumentuje Przemek Pączek.

Mają w tym pomóc samodzielnie poruszające się po torach wagony - bez lokomotywy, napędzane magnetycznie.

Co 5 września firma Nevomo pokaże w Brukseli? Zapowiadają to państwo jako światową premierę.



- Wydarzenie w Brukseli jest ukoronowaniem naszej prawie czteroletniej pracy nad rozwojem technologii MagRail. Chodzi w niej o wprowadzenie na istniejącą już klasyczną infrastrukturę kolejową nowego napędu magnetycznego z użyciem silnika liniowego i lewitacji magnetycznej.

Celem projektu pozostaje zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego - przy jak najmniejszych nakładach z wykorzystaniem aktywów, które są już dostępne.

Na początku roku przeprowadziliśmy z sukcesem testy tej technologii na najdłuższym w Europie (liczącym 720 m) torze do testowania pasywnej lewitacji magnetycznej, zlokalizowanym w Nowej Sarzynie w woj. podkarpackim - na terenie zakładu należącego do spółki Ciech.

Po raz pierwszy w historii udało się doprowadzić do udanej lewitacji pojazdu testowego na standardowej linii kolejowej o rozstawie torów 1435 mm, wyposażonej dodatkowo w napęd magnetyczny.

To ważne, gdyż dwa najbardziej znane przykłady zastosowania MagLeva na budowanej od podstaw specjalnej infrastrukturze: kolej Transrapid w Szanghaju i Shinkansen w Japonii, były przedsięwzięciami bardzo kosztownymi.

Licząc w dzisiejszych cenach: Chińczycy zapłacili 50 mln euro za kilometr trasy, a Japończycy - ponad 160 mln euro. W przypadku technologii MagRail mówimy o kosztach na poziomie około 10 mln euro za kilometr, a więc wielokrotnie niższych. Nasz pomysł polega na doposażaniu komponentami systemu MagRail lini kolejowych, które już istnieją.

Gigantyczna zmiana w prowadzeniu ruchu kolejowego

Jak ta lewitacja na torze testowym wyglądała? Proszę o dokładny opis, bo - przygotowując się do rozmowy z panem - szukałem filmu w Internecie. I nie znalazłem…

- Pokażemy go dopiero 5 września w Brukseli. Na razie muszą wystarczyć słowa.

Na infrastrukturze kolejowej toru w Nowej Sarzynie, dzięki zastosowaniu napędu magnetycznego, rozpędziliśmy specjalnie skonstruowany przez nas wózek kolejowy o masie około 2 ton (standardowa konstrukcja może ważyć około 5 ton - red.) i długości 6 m do około 130 km/godz.

Przy prędkości ponad 70 km/na godzinę pojazd testowy zaczął lewitować. Po przekroczeniu tej prędkości siły są tak duże, że potrafią oderwać go od szyn. W czasie testów szczelina między kołami a szynami wynosiła około 20 mm. Sprawdzamy jednak różne warianty.

Zakładamy, że docelowo wagon kolejowy wyposażony w dwa takie wózki, oczywiście w wersji już nie prototypowej, dzięki napędowi bazującemu na magnetycznym silniku liniowym będzie mógł poruszać się po torach samodzielnie, bez lokomotywy.

To gigantyczna zmiana w sposobie prowadzenia ruchu kolejowego. Kolej przegrywa z transportem samochodowym w kwestii elastyczności i częstotliwości. Dzięki naszemu rozwiązaniu może się to - po raz pierwszy w historii transportu - zmienić, a sieć kolejowa zyska większą przepustowość.

Pomoże w tym także to, że droga hamowania pojazdu napędzanego magnetycznie pozostaje bardzo krótka. Duże przyspieszenie i łatwe zatrzymanie to atuty technologii MagRail, które pozwolą zwiększyć efektywność ruchu kolejowego.

Co utrzymuje wózek w torze jazdy?

- Zestawy magnetyczne, zapewniające boczną stabilizację.

Sednem waszego pomysłu jest umieszczenie między szynami urządzeń napędzających pojazdy kolejowe za pomocą oddziaływania magnetycznego. Jak to wygląda w praktyce?

- Pomiędzy szynami instalujemy stojan silnika liniowego, czyli odpowiednio skonfigurowane zestawy elektromagnesów, które zapewniają siłę ciągu lub siłę hamowania, a po bokach - równolegle do szyn - belki lewitacyjne. Tor wyposażony w urządzenia MagRail nie składa się zatem tylko ze standardowych dwóch szyn oraz podkładów, ale z pięciu równoległych elementów, "upakowanych" jednak w tej samej przestrzeni.

System zapewnia interoperacyjność, czyli możliwość korzystania z tego samego toru przez standardowy pociąg i pojazd napędzany magnetycznie.

- Tak. Zaprojektowanie go tak, by był wydajny i pozwalał zachować interoperacyjność z taborem konwencjonalnym; stanowiło dla nas największe wyzwanie techniczne, ale jest też jedną z największych zalet tego projektu.

Jak ta interoperacyjność będzie wyglądać na zwrotnicach? To trudne miejsce dla waszej koncepcji?

- Testy na zwrotnicach, rozjazdach czy łukach są jeszcze przed nami. Jednak wszystkie dane, jakimi dysponujemy wskazują, że te elementy infrastruktury torowej nie będą stanowiły problemu w bezpiecznej eksploatacji pojazdów.

Pracując nad swą koncepcją, dorobiliście się kilku patentów. Jakich rozwiązań one dotyczą?

- Podzieliłbym je na dwa rodzaje. Pierwszy to patenty systemowe, np. sposób zintegrowania napędu silnikiem liniowym oraz lewitacji magnetycznej z torem konwencjonalnym, łączące się z możliwością wykorzystania - w dalszej perspektywie - naszego rozwiązania na liniach kolejowych jako bazy do szybszego wdrażania technologii Hyperloop.

Druga grupa to patenty na poziomie poszczególnych podsystemów, w których usprawniamy działanie lub sposób wytwarzania silnika, systemu lewitacji, energoelektroniki etc.

To usprawnienia inkrementalne (stopniowe, narastające - przyp. red.). Nie wymyśliliśmy silnika liniowego; jest znany od kilkudziesięciu lat, ale dostosowaliśmy go do działania na standardowym torze kolejowym w taki sposób, by wydajność systemu była jak największa.

To wasz oryginalny pomysł?

- Zdecydowanie nasz oryginalny pomysł! W 2017 roku startowaliśmy jako firma wywodząca się z koncepcji Hyperloop. Myśleliśmy o ściągnięciu tej technologii do Polski i zbadaniu, w jaki sposób mogłaby być ona u nas wdrażana.

Ale bardzo szybko, już na początku 2018 roku, doszliśmy do wniosku, że budowa zupełnie nowej infrastruktury, konkurującej z transportem kolejowym, jest bardzo czasochłonna, kosztowna i niekorzystna środowiskowo. Poza tym w grę wchodzą bariery psychologiczne, bo w przypadku Hyperloop mówimy o zamykaniu ludzi w kapsułach poruszających się z ogromną prędkością w tunelach o obniżonym ciśnieniu.

Zaczęliśmy więc badać, czy napędu magnetycznego nie można zastosować w inny sposób, tym bardziej że pomysł na toczenie metalowego koła po stalowej szynie ma już prawie 200 lat. Interfejs koło-szyna charakteryzuje niskie tarcie, korzystne dla utrzymywania prędkości, ale niekorzystne do rozpędzania i hamowania. Ponadto wagony muszą być łączone w składy, co wynika z natury konwencjonalnego napędu kolejowego.

Wszystko razem powoduje, że taki system nie jest efektywny. Porównajmy gęstość ruchu na liniach kolejowych i na autostradach. Jest między nimi przepaść!

Dodam, że zarówno ja, jak i Kasia Folianty, jedna z założycieli start-upu, mamy doświadczenia okołourbanistyczne. Wiemy, ile trwają procesy planistyczne dla nowej infrastruktury... Doszliśmy zatem do wniosku, że trzeba do sprawy podejść inaczej. W dostosowanie koncepcji Hyperloop do standardowych torów kolejowych gigantyczną pracę włożyli inżynierowie Paweł Radziszewski i Łukasz Mielczarek - dwaj pozostali założyciele firmy.

Kto pierwszy skomercjalizuje pomysł polskich inżynierów?

Jak wyglądają szanse na komercjalizację waszego pomysłu?

- Od ponad dwóch lat bardzo intensywnie o tym rozmawiamy z klientami. Te rozmowy przekonały nas, aby początkowo zacząć komercjalizować naszą technologię w wersji z napędem liniowym, ale bez lewitacji. Na nią przyjdzie czas później.

Technologia MagRail Booster wykorzystuje napęd magnetyczny (z opcją późniejszego doposażenia w moduł lewitacji), ale pojazdy w tym systemie nie unoszą się nad torami, tylko poruszają się po nich dzięki oddziaływaniu elektromagnetycznemu.

Jeśli wyposażymy wagony w trwałe magnesy pasywne energetycznie oraz dość ograniczoną liczbę elektroniki, będą mogły funkcjonować samodzielnie - bez konieczności łączenia w składy ciągnięte przez lokomotywy.

Przy zastosowaniu wsparcia cyfrowego możemy zwiększyć przepustowość linii kolejowych nawet dwukrotnie. Wagony kolejowe mogą kursować po konwencjonalnej sieci nawet co dwie minuty, jak w metrze. Bardzo to usprawni system transportu kolejowego.

Odłożenie w czasie lewitacji to rezygnacja z marzeń i biznesowy kompromis?

- To odpowiedź na najpilniejsze potrzeby rynku. Zwiększenie prędkości pociągów, co oferuje zjawisko lewitacji, ma istotne znaczenie przede wszystkim w kolejowym transporcie pasażerskim, pozwalając na jego konkurowanie z lotnictwem. Ma to sens na wybranych liniach - takich, na których obowiązuje dopuszczalna prędkość co najmniej 160 km/godz.

MagRail pozwoli na podniesienie prędkości pociągów, w zależności od charakteru linii, do 300-550 km/godz. To bardzo istotna zmiana. Ale dziś o wiele ważniejsze jest rozwiązanie problemu przepustowości linii kolejowych, elastyczności systemu i częstotliwości kursowania pociągów.

Jak z zainteresowaniem biznesu waszym projektem?

- Rośnie. Nie chcę powiedzieć, że wykładniczo, ale coraz więcej firm o nim wie, wiele z nich pyta nas o szczegóły.

Pierwszą współpracę nawiązaliśmy w 2021 roku z kolejami włoskimi RFI, potem z kolejami niemieckimi i kolejami francuskimi SNCF. Rozmawiamy też z portami czy graczami przemysłowymi. Kluczowe było nawiązanie współpracy z firmą GATX, jednym z trzech największych leasingodawców taboru towarowego na świecie, która bardzo mocno zainteresowała się naszą technologią.

Kreatorem zainteresowania wśród zachodnich klientów jest Stefan Kirch, Chief Business Development Officer w Nevomo, który dwa lata temu do nas dołączył, pracując wcześniej w Deutsche Bahn.

Oczekiwania polityczne wobec kolei są bardzo ambitne, a branża kolejowa mówi, że bez istotnych usprawnień technologicznych nie osiągnie się celów stawianych przez Unię Europejską, która, notabene, wspiera nas swoimi funduszami. Otrzymaliśmy m.in. pomoc z EIC Accelerator, w którym „przyznawalność” funduszy to zaledwie 6-7 proc. To świadczy o znaczeniu naszego projektu dla Europy.

A polskie firmy interesują się waszym wynalazkiem?

- Tak. I to zarówno zarządcy infrastruktury, jak i gracze przemysłowi czy porty. Jest bardzo duża szansa, że jedno z pierwszych wdrożeń odbędzie się właśnie w Polsce.

W pierwszej kolejności skupimy się na zamkniętej infrastrukturze, gdzie problemy operacyjne wymagają natychmiastowego rozwiązania, a proces dopuszczeń jest szybszy. Na fundamencie tego projektu będziemy potem rozwijać system na otwartej sieci w ruchu towarowym, a potem pasażerskim, pamiętając oczywiście, że docelową jest wersja lewitująca.

Duże koszty, ale skala i postęp techniczny mogą je obniżyć

