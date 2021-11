Lokomotywy jak malowane. Duży nabytek DB Cargo Polska

Spółka DB Cargo Polska odebrała w Dniu Kolejarza od Siemens Mobility cztery lokomotywy wielosystemowe Vectron MS. Każda została okolicznościowo oklejona grafikami łączącymi akcenty Europejskiego Roku Kolei, ekologii oraz malarstwa Jarosława Jaśnikowskiego.

Ponad 1100 Vectronów w Europie

- Prawdziwą gratką dla miłośników kolei i malarstwa są inspirowane twórczością malarza Jarosława Jaśnikowskiego - uznanego na całym świecie twórcy realizmu magicznego – okleiny. - Malarstwo Jaśnikowskiego charakteryzuje się również zamiłowaniem autora do wszelkiego rodzaju fantastycznych pojazdów, machin, a lokomotywa Vectron doskonale wpisuje się w tę koncepcję - powiedział Krzysztof Celiński, prezes Siemens Mobility.Czytaj także: Kolejowa karta w rozgrywce z Łukaszenką. Chińczycy obserwują rozwój wypadków W Polsce lokomotywy Vectron zostały zakupione przez DB Cargo Polska, PKP Cargo, Cargounit, Lotos Kolej oraz Laude Smart Intermodal. Obecnie łącznie 60 lokomotyw Vectron jest w rękach polskich przewoźników, a znacznie więcej - wjeżdża codziennie na sieć PKP PLK z zagranicy. Do tej pory zostało sprzedanych ponad 1100 lokomotyw Vectron dla ponad 58 klientów w 16 krajach w całej Europie. Przejechały one już ponad 500 mln km. Jedna sztuka kosztuje około 4 mln euro,Lokomotywy zostały zakupione przez DB Cargo Polska przy wsparciu funduszy unijnych, we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).Czytaj także: Masa na bocznicę. Jest pomysł na zwiększenie przewozów koleją