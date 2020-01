Londyńskie lotnisko Heathrow wdrożyło system antydronowy

Port lotniczy Heathrow wdrożył system antydronowy mający blokować bezzałogowe maszyny latające wchodzące w przestrzeń powietrzną lotniska - podała agencja Bloomberga.

Heathrow wdrożyło holograficzny system radarowy opracowany przez spółkę Aveillant przejętą przez francuską spółkę Thales w 2017 r. Rozwiązanie pozwala na wykrywanie i identyfikację dronów w odległości do 5 km w każdym kierunku.

Wdrożenie francuskiej technologii ma powstrzymywać drony przed wejściem w przestrzeń powietrzną lotniska. System ma zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla ruchu powietrznego i jest odpowiedzią na przypadki zakłócania pracy najbardziej zatłoczonego portu w Europie - podkreślił Bloomberg.

Thales nie wypowiada się ani o wartości podpisanego z lotniskiem kontraktu, ani na temat rozwiązań, jakie zastosowano. Przedstawiciel francuskiego producenta podkreślił jednak, że technologia unieszkodliwiająca drony nie była częścią kontraktu.

Jak zauważył Bloomberg, podobny system radarowy jest już wykorzystywany na paryskim lotnisku Charlesa de Gaulle'a.

Nielegalne drony są rosnącym problemem dla lotnisk, przedsiębiorstw użyteczności publicznej i fabryk. Sektor militarny wykorzystuje drony m.in. do nadzorowania danego obszaru, jednak często generują one także zakłócenia i mogą stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.

We wrześniu 2019 r. na obrzeżach Heathrow londyńska policja aresztowała dwie osoby po tym, jak proekologiczna grupa Heathrow Pause wykorzystując drony chciała doprowadzić do uziemienia jak największej liczby lotów i zmusić rząd Wielkiej Brytanii do bardziej zdecydowanej walki ze zmianami klimatu, w tym do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W grudniu 2018 roku przez trzy kolejne dni drony powodowały poważne zakłócenia w pracy innego londyńskiego lotniska, Gatwick, na krótko loty wstrzymano także na Heathrow. Odwołano wówczas lub przekierowano do innych portów ok. tysiąc lotów; ucierpiało ok. 140 tys. pasażerów podróżujących w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku.