LOT do 26 kwietnia br. przedłużył zawieszenie rejsów

"W związku z decyzją polskiego rządu o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych do dnia 26 kwietnia 2020 roku włącznie, podyktowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i na świecie, wszystkie rejsy pasażerskie LOT-u zaplanowane do 26 kwietnia 2020 br. zostały odwołane" - czytamy w komunikacie spółki.

LOT zapewnił, że w związku z trudną sytuacją "bezpieczeństwo i komfort pasażerów stawia na pierwszym miejscu, dlatego zmodyfikował politykę zmian biletów". Szczegóły dostępne są na stronie lot.com.

Premier Mateusz Morawiecki w czwartek podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim poinformował, że do 26 kwietnia zostaje przedłużone zamknięcie szkół, a także wstrzymanie międzynarodowego ruchu lotniczego i kolejowego. Ponadto, podtrzymane zostaje zamknięcie granic, sanitarne kontrole graniczne oraz obowiązkowa kwarantanna. "Na najbliższe 20 dni zgodnie z prawem międzynarodowym, do 3 maja, zamknięte będą granice i obowiązywać będą te zasady, które obowiązywały do tej pory - oświadczył Morawiecki.

Polska, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo obywateli w kraju, ale także w Europie i na świecie, wprowadziła ograniczenia w transporcie międzynarodowym. Od 15 marca 2020 r. zawieszone zostały m.in. międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze. Zgodnie z wcześniejszą decyzją rządu, odwołanie lotów obowiązywało do 11 kwietnia 2020 r.