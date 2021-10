LOT domaga się miliardowego odszkodowania od Boeinga. Jest pozew

PLL LOT złożyły do sądu w Seattle w USA pozew przeciwko firmie Boeing. LOT domaga się odszkodowania w kwocie nie mniejszej niż 1 mld zł.

Polskie Linie Lotnicze LOT złożyły do sądu w Seattle w stanie Waszyngton pozew przeciwko firmie Boeing.

Przewoźnik domaga się odszkodowania w kwocie nie mniejszej niż 1 mld zł (250 mln USD).

Pozew poprzedziły wielomiesięczne negocjacje ugodowe, które nie doprowadziły do satysfakcjonujących strony rozwiązań.

PLL LOT złożyły do sądu w Seattle w USA pozew przeciwko firmie Boeing. Domaga się odszkodowania w kwocie nie mniejszej niż 1 mld zł. Sprawa jest związana z wadami projektowymi w samolotach 737 MAX, które doprowadziły do ich uziemienia.

Informacje potwierdził rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Pozew poprzedziły wielomiesięczne negocjacje ugodowe, które nie doprowadziły do satysfakcjonujących strony rozwiązań.

Przypomnijmy, że PLL LOT poniosły duże straty z powodu uziemienia samolotów typu Boeing 737 MAX.



Samoloty Boeing 737 MAX zostały uziemione przez EASA 12 marca 2019 r., po dwóch wypadkach tych maszyn - w Indonezji w październiku 2018 r. i w Etiopii w marcu 2019 r., w których łącznie zginęło 346 ludzi.



Przyczyną tych tragicznych zdarzeń było oprogramowanie MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), które miało ułatwić obsługę samolotu. Jednak MCAS, kierowany tylko przez jeden czujnik kąta natarcia (Angle of Attack - AoA sensor), stale włączał się, tak jakby czujnik źle działał, pchając nos samolotu wielokrotnie w dół i ostatecznie uniemożliwiając kontrolę nad nim.

Pod koniec stycznia br. Urząd Lotnictwa Cywilnego informował, że Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zezwoliła na powrót do wykonywania lotów zmodyfikowanej wersji Boeinga 737 MAX, nakazując aktualizację oprogramowania, przeróbki instalacji elektrycznej, przeglądy konserwacyjne, aktualizację instrukcji obsługi oraz szkolenia załóg. Ma to pozwolić na bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych w europejskiej przestrzeni powietrznej po niemal dwóch latach od uziemienia maszyn.



W marcu tego roku Boeing 737 MAX w barwach PLL LOT, po ponad dwuletniej przerwie, poleciał w pierwszy rejs pasażerski z Warszawy do Oslo, inaugurując powrót do lotów realizowanych tego typu maszynami. PLL LOT ma pięć samolotów tego typu; każdy z nich może zabrać na pokład do 186 pasażerów. Przewoźnik zapewniał wówczas, że przed rejsem z pasażerami każda z maszyn przeszła wymagane przez regulatora lotniczego EASA (Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego - red.) modyfikacje

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl