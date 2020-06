LOT od 20 czerwca uruchamia kolejne połączenia

Polskie Linie Lotnicze LOT od 20 czerwca wznawiają kolejne połączenia. Będzie można skorzystać z bezpośrednich lotów krajowych na trasie Kraków - Olsztyn-Mazury i Rzeszów - Gdańsk - poinformował w piątek przewoźnik w komunikacie.

Napisano, że do trzech razy tygodniowo będzie można latać na trasie Kraków - Olsztyn-Mazury oraz raz tygodniowo na trasie z Rzeszowa do Gdańska.

LOT w poniedziałek, 1 czerwca br., ponownie uruchomił pasażerskie połączenia lotnicze. Wznowiona siatka połączeń obejmuje około 30 rejsów krajowych, realizowanych do trzech razy dziennie z Warszawy do Gdańska, do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz jeden raz dziennie z Krakowa do Gdańska.