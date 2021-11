LOT od 7 grudnia planuje wznowić rejsy z Warszawy na Sri Lankę

PLL LOT od 7 grudnia br. planuje powrócić na trasę Warszawa - Kolombo na Sri Lance - przekazał PAP rzecznik spółki Krzysztof Moczulski.

Jak przekazała spółka, LOT od 7 grudnia br. - w zależności od restrykcji wjazdowych - planuje wznowić bezpośrednie długodystansowe połączenie z Lotniska Chopina w Warszawie do Kolombo na Sri Lance.

Narodowy przewoźnik 3 listopada 2019 r. zainaugurował bezpośrednie rejsy na tej trasie, wówczas jako regularne sezonowe połączenie. Jednak z powodu pandemii loty zostały wstrzymane.

"Połączenie zostało zawieszone na czas pandemii, wznawiamy je 7 grudnia br. z częstotliwością do trzech razy w tygodniu" - powiedział Moczulski.

Jak dodał, "cieszy się ono dużą popularnością wśród pasażerów LOT".

Samoloty LOT-u będą startować z Warszawy we wtorki, piątki i niedziele o godz. 16.10, by lądować w Kolombo o 5.55 czasu lokalnego. W drodze powrotnej maszyny narodowego przewoźnika będą wylatywać w poniedziałki, środy i soboty o godz. 8.05 czasu lokalnego i przylatywać do Warszawy o godz. 13.40.

Połączenia obsługiwane będą dreamlinerami. Lot na tej trasie potrwa ponad 9 godzin, podczas których samolot pokona 7293 km.

Akcjonariuszami PLL LOT są Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów) oraz Polska Grupa Lotnicza (30,7 proc. udziałów).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl