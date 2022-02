LOT odwołuje loty do Rosji i nie będzie już nad nią więcej latał

Po zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego o zleceniu przygotowania uchwały, która doprowadzi do zamknięcia polskiej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych zapytaliśmy, jak biznesowo zareaguję na to PLL LOT, który jeszcze do dziś sprzedawał bilety na loty do Moskwy, a na Rosją latał w kierunku krajów azjatyckich.

Polityczny apel

W związku z bieżącą sytuacją, od godziny 15.00 @LOTPLAirlines zawieszają połączenia do Moskwy oraz St. Petersburga. Dla rejsów tranzytowych zostaną opracowane alternatywne trasy przelotów. Call center LOT będzie kontaktował się z pasażerami przebywającymi na terenie Rosji. — Krzysztof Moczulski (@egonolsen1978) February 25, 2022

