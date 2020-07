LOT odwołuje połączenia z Czarnogórą

LOT odwołał wszystkie połączenia z Czarnogórą, planowane po 4 sierpnia - poinformował w czwartek przewoźnik. Do tego czasu wykona jeszcze 6 lotów do Polski w formule zmienionej na czarterowe rejsy specjalne dla chcących wrócić do kraju.

Polski przewoźnik podkreślił, że pasażerowie, którzy posiadają bilety na te loty, nie będą musieli ponownie potwierdzać swojej rezerwacji. Z pozostałymi pasażerami, których loty powrotne zaplanowane po 4 sierpnia zostały anulowane, skontaktuje się dział Contact Center LOT-u, proponując zwrot biletu lub bezpłatną zmianę terminu na jedno z wcześniejszych dostępnych połączeń czarterowych.

Pasażerowie, którzy posiadają bilety na połączenia z Polski do Czarnogóry do 4 sierpnia będą dalej mogli z nich skorzystać. Wybierając kierunek podróży prosimy jednak o uwzględnienie braku możliwości skorzystania z lotów powrotnych do Polski po 4 sierpnia - podkreślił przewoźnik.

Z kolei osobom, które zdecydują się zmienić swoje plany, umożliwiamy bezpłatny wybór nowego kierunku lotu w ramach połączeń #LOTnaWakacje - poinformował LOT. Są to rejsy dostępne do 31 sierpnia, oznaczone prefiksem 8XXX. Niewykorzystane bilety można także zwrócić za pomocą formularza na stronie lot.com - przypomniał przewoźnik.

Zakaz połączeń lotniczych z Czarnogórą wprowadziło najnowsze rozporządzenie rządu. W tym samym rozporządzeniu zakazano także połączeń z Luksemburgiem.

LOT przypomniał, że w związku z niestabilną sytuacją epidemiczną przewoźnik nie wznowił dotąd rejsów do Luksemburga. Bacznie obserwujemy lokalne regulacje administracyjne i na ich podstawie będziemy podejmować decyzje dot. rozwoju siatki połączeń, w tym o wznowieniu rejsów do Luksemburga - zaznaczył LOT.