LOT przedłuża zawieszenie rejsów

"W związku z decyzją polskiego rządu o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych do dnia 11 kwietnia 2020 roku włącznie, podyktowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i na świecie, loty zaplanowane w dniach 29 marca - 11 kwietnia 2020 roku zostały odwołane. W związku z powyższym do 11 kwietnia realizujemy tylko loty czarterowe w ramach operacji #LOTdoDomu" - poinformował we wtorek LOT.

Spółka zapewniła, że "zmodyfikowała" politykę zmian biletów. "Szczegóły i wykaz połączeń w ramach operacji #LOTdoDomu dostępne są na stronie lot.com."- czytamy.

We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z 24 marca br. ws. zakazów w ruchu lotniczym. Zgodnie z nim wprowadza się zakaz lądowania cywilnych samolotów wykonujących loty międzynarodowe z pasażerami na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk. Wyjątkiem są m.in. loty: przewożące powracających do Polski wyczarterowanymi samolotami, na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, czarterowe realizowane przez obcych przewoźników lotniczych, które będą wykonywane na zlecenie państw obcych, w celu powrotu ich obywateli.

Ponadto, rozporządzenie wprowadza zakaz wykonywania lotów w ruchu krajowym, z wyjątkiem lądowania handlowego w celu zabrania lub pozostawienia towarów lub poczty.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2020 r.; traci moc z dniem 11 kwietnia br.

14 marca w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów ws. zakazów w ruchu lotniczym. Wprowadziło ono zakaz lądowania w polskich portach lotniczych samolotów wykonujących rejsy międzynarodowe z pasażerami. Wyjątkiem są samoloty przewożące obywateli polskich powracających na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie Prezesa Rady Ministrów. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; traci moc po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 28 marca.

W związku z wydanym wówczas rozporządzeniem, LOT zawiesił wszystkie rejsy międzynarodowe, a także krajowe na 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, a zatem do 28 marca.

Z kolei od 16 marca także do 28 marca br. obowiązuje zakaz wykonywania komercyjnych przewozów lotniczych, w których przewozi się pasażerów w ruchu krajowym z wyjątkiem lotów wykonywanych w interesie publicznym lub państwa.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Resort zdrowia poinformował we wtorek wieczorem, że liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce wzrosła do 901. Zmarła dziesiąta zakażona osoba, w szpitalu w Cieszynie - to 71-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące.