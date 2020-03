LOT przedłuża zawieszenie rejsów z Warszawy do Pekinu; wstrzymuje loty z Budapesztu do Seulu

W związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa i mniejszym zainteresowaniem podróżami, LOT przedłużył zawieszenie rejsów na trasie Warszawa-Pekin do 25 kwietnia br., a także wstrzymał do 8 kwietnia loty na trasie Budapeszt-Seul - poinformował w środę PAP p.o. rzecznika LOT Michał Czernicki.

"W związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV i mniejszym zainteresowaniem podróżami zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzje o tymczasowej optymalizacji siatki połączeń na wybranych kierunkach" - przekazał Czernicki.

Jak dodał, do 25 kwietnia br. przedłużony zostaje okres zawieszenia rejsów na trasie Warszawa-Pekin. Ponadto do 8 kwietnia br. zostają wstrzymane loty na trasie Budapeszt-Seul.

Dodatkowo, rejsy na trasie Warszawa-Mediolan są wykonywane z częstotliwością dwa razy dziennie. LOT latał do Mediolanu trzy razy dziennie siedem dni w tygodniu.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także z pozostałymi przewoźnikami w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych pasażerów i pracowników" - poinformował Czernicki.

Rzecznik spółki zapewnił, że o zmianach w podróży pasażerowie są informowani na bieżąco. "Zapewniamy pasażerom zmiany rezerwacji biletów na najbliższe dostępne połączenia. Więcej informacji o statusie lotu można uzyskać w LOT Contact Centre. O dalszych ewentualnych zmianach w rozkładzie podróżni będą informowani na bieżąco" - przekazał.

W nocy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce - poinformował w środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że pacjent jest hospitalizowany w Zielonej Górze.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. chorych, ale eksperci oceniają, że dane te mogą być zawyżone, bo wielu osobom z lekkim przebiegiem najpewniej nie wykonano badań laboratoryjnych, gdyż mogli się nie zgłosić do lekarzy.

Choroba zakaźna COVID-19 pojawiła się w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według najnowszych danych przekazanych przez GIS od 31 grudnia 2019 r. do 3 marca br. na całym świecie zanotowano 90 663 potwierdzone przypadki COVID-19. 3124 osoby zmarły.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu, Korei Południowej, do Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.