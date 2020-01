LOT przejmuje niemieckiego Condora. "To odważny i rozważny ruch"

Niemiecka wakacyjna linia lotnicza Condor Air, należąca do upadłego brytyjskiego biura podróży Thomas Cook, będzie kontynuować loty pod nowym zarządem: Polskich Linii Lotniczych LOT. - Awans naszego kraju do grona krajów dojrzałych, do rynków rozwiniętych nie jest przypadkiem. Również polskie firmy przejmują potężne firmy zagraniczne - powiedział premier Morawiecki.

Przypomnijmy, że Polskie Linie Lotnicze LOT oraz fundusze inwestycyjne: amerykański Apollo i brytyjski Greybull były zainteresowane kupnem niemieckiej linii lotniczej Condor, należącej do upadłego brytyjskiego biura podróży Thomas Cook.



O tym, że Polska Grupa Lotnicza przejmuje największą niemiecką wakacyjną linię lotniczą Condor Air - poinformowali w piątek (24 stycznia) premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.





- Dzisiejsza umowa to również dowód słuszności i skuteczności polityki obecnego rządu - uważa Sasin.



Z nieoficjalnych "z kręgów prowadzących negocjacje", do których dotarła agencja dpa, wynika, że LOT wygrał rywalizację o Condora z kilkoma innymi inwestorami, m.in. z amerykańskim funduszem Apollo i brytyjskim Greybull.

Czytaj też: Condor będzie nadal latał Condor to jedne z większych czarterowych linii lotniczych na świecie, które odprawiają blisko 7 milionów klientów rocznie i kursują do 80 miejsc w Europie, Azji, Afryce i Ameryce. Condor zatrudnia około 5 tys. osób i operuje ok. 60 samolotami.Siedziba linii znajduje się we Frankfurcie nad Menem, oddziały znajdują się m.in. w Berlinie, Monachium, Dusseldorfie i Hamburgu oraz w wielu miastach Anglii, jak Manchester lub Londyn.Podstawą floty przewoźnika są cztery modele samolotów: siedem samolotów Airbus A320-200, cztery samoloty Airbus A321-200, piętnaście samolotów Boeing B757-300 oraz szesnaście samolotów typu Boeing 767-300 ER.Linie lotnicze LOT w 2019 r., po raz pierwszy w historii, przewiozły w ciągu roku 10 mln pasażerów.Przewoźnik ma dziś w swojej rozkładowej ofercie ponad 120 połączeń, w tym 19 połączeń dalekiego zasięgu, i obsługuje połączenia z blisko 100 portów lotniczych na świecie. Uruchamianie nowych tras możliwe jest m.in. dzięki pozyskiwaniu kolejnych samolotów. W listopadzie do floty dołączył 15. Boeing 787 Dreamliner, a do końca 2020 r. liczba Dreamlinerów zwiększy się do 17. Narodowy przewoźnik lata maszynami produkowanymi przez Boeinga i Embraera, a także Bombardierami Q400 przejętymi po upadku Eurolotu.