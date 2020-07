LOT rozpocznie loty do Dublina

PLL LOT od 23 sierpnia br. rozpocznie regularne rejsy na trasie Warszawa - Dublin - poinformował a w czwartek spółka. Połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie do irlandzkiego portu lotniczego w Dublinie będą obsługiwane cztery razy w tygodniu Boeingami 737-800 NG.

Jak podał przewoźnik, rejsy z Lotniska Chopina w Warszawie do Dublina będą realizowane od 23 sierpnia br. cztery razy w tygodniu: w poniedziałek, środę, piątek i niedzielę. Samoloty będą startowały z Warszawy o godz. 14.35, by lądować o godz. 16.35 czasu lokalnego. W drodze powrotnej samoloty będą startować z Dublina o godz. 17.50 czasu lokalnego, a lądować w Warszawie o godz. 21.50.

"Bezpośrednie połączenie lotnicze z Dublinem było ważnym punktem w rozwoju zachodnioeuropejskiej siatki LOT-u. Ze względu na dużą liczbę mieszkających w Irlandii Polaków, nasza obecność w tym kraju była tylko kwestią czasu. Dzisiaj możemy zaproponować rodakom najwygodniejszy sposób podróży do Dublina prosto z głównego lotniska w Warszawie"- powiedział cytowany w komunikacie prezes LOT-u Rafał Milczarski.

LOT wskazuje, że Irlandia to słynny folklor i klifowe wybrzeża. "Kraj ten cieszy się ogromną popularnością turystów z całego świata. Nowe połączenie Warszawa-Dublin ma też duży potencjał biznesowy. W tzw. europejskiej Dolinie Krzemowej swoje biura mają znane firmy technologiczne takie jak Google, Apple, Facebook, Microsoft, eBay i Paypal, a także m.in koncerny farmaceutyczne" - czytamy.

Przewoźnik podkreślił, że potencjał połączeń do Dublina potwierdziła także operacja #LOTdoDomu. "Zapotrzebowanie na połączenia ze stolicy Irlandii było na tyle duże, że w ciągu trzech tygodni polski przewoźnik wykonał po pasażerów aż 25 rejsów. Obecnie w samym Dublinie mieszka ponad 50 tys. osób polskiego pochodzenia. Według danych za 2019 r., liczba podróżujących między Polską a Dublinem sięgnęła nawet 850 tys. osób" - czytamy.

LOT stopniowo przywraca do siatki połączeń regularne kierunki europejskie. Od 15 lipca pasażerowie mogą podróżować do Londynu, Berlina, Pragi, Kijowa, Frankfurtu, Hamburga, Mediolanu, Genewy, Istambułu, Belgradu czy Tallina. W sumie w bieżącym sezonie letnim, razem z połączeniem do Irlandii w ofercie LOT-u znajduje się ponad 130 połączeń i ponad 70 kierunków podróży.

Jednocześnie przewoźnik zwraca się do pasażerów z prośbą o bieżące sprawdzanie obostrzeń wprowadzanych przez kraj, do którego zamierzają się udać. "Regulacje zmieniają się dynamicznie, a osoby, które nie dopełnią wymaganych procedur, nie zostaną zabrane na pokład samolotu. O konieczności monitorowania sytuacji epidemicznej wszyscy pasażerowie informowani są z wyprzedzeniem za pomocą korespondencji mailowej" - przekazał LOT.

Rząd do 28 lipca br. przedłużył zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 lipca 2020 r., w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, zezwolono na połączenia lotnicze z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarią, państwami Unii Europejskiej z wyjątkiem Szwecji i Portugalii. Można też latać do Wielkiej Brytanii, a także do Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei i Ukrainy.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 lipca 2020 r.; traci moc z dniem 28 lipca 2020 r.