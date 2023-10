LOT rozważa zakup frachtowca, ale śladami Lufthansy nie pójdzie

Polskie Linie Lotnicze LOT mają ambicje bycia liderem cargo w Europie Środkowej i nie wykluczają zakupu frachtowca - mówi w rozmowie z WNP.PL Michał Grochowski, dyrektor biura cargo i poczty PLL LOT. Póki co mierzą się ze spadkiem popytu i presją cenową w lotniczym cargo.

Lotnicze cargo dołuje, mamy do czynienia ze spadkiem popytu i ogromną presją cenową - zwraca uwagę w rozmowie z WNP.PL Michał Grochowski, dyrektor biura cargo i poczty Polskich Linii Lotniczych LOT.

Narodowy przewoźnik ma ambicje bycia liderem cargo w Europie Środkowej i nie wyklucza zakupu frachtowca - zdradza Michał Grochowski.

W obecnej sytuacji LOT-u wydzielanie osobnej spółki do obsługi cargo, tak jak ma to miejsce w przypadku Lufthansy, nie byłoby uzasadnione - dodaje rozmówca WNP.PL.

Czy faktycznie mamy do czynienia z dużym dołkiem na rynku lotniczego cargo w Europie?

Michał Grochowski, dyrektor biura cargo i poczty PLL LOT: - Tak, dołek jest dużo głębszy, niż przewidywała to choćby IATA (International Air Transport Association, Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych – red.). Parę miesięcy temu bazowaliśmy na prognozach zakładających spadek stawek o 27 proc. Wówczas ocenialiśmy to jako bardzo zachowawcze szacunki.

Niestety, mieliśmy rację – dzisiejsze spadki, porównując pierwsze półrocze tego roku do ubiegłorocznego, to aż 40 proc. Do tego dochodzi znaczna nadpodaż miejsc dostępnych w samolotach oraz spadek popytu na usługi w lotniczym cargo. Sumując te kwestie, otrzymujemy obraz… pełen wyzwań.

LOT koryguje ceny, by zasypać dołek spowodowany spadkami popytu

W waszej ocenie: co wpłynęło na tę sytuację?

- Polski rynek cargo jest czterokrotnie większy niż ujęte jest to w oficjalnych statystykach. To pozwoliło nam na dwumiesięczne opieranie się kryzysowi. Jednak rozpoczęła się ogromna presja cenowa. Nasi długoletni kontrahenci zaczynają przenosić ją na nas.

W związku z tym staraliśmy się wypracować z naszymi klientami dobre dla wszystkich rozwiązanie i myślę, że mamy ceny odpowiadające sytuacji na rynku. Wierzę, że tę presję wytrzymamy dzięki jakości naszych usług. Musimy brać pod uwagę to, co się dzieje na świecie, bo przecież bierzemy udział w globalnych łańcuchach dostaw.

Cargo w LOT to belly-cargo (przewożone w lukach bagażowych pasażerskich samolotów). Po raz pierwszy w historii na świecie transportuje się więcej na pokładach frachtowców niż przy pomocy samolotów pasażerskich. Czy to, że macie dostęp tylko do belly-cargo, jest problemem? Tracicie przez to na konkurencyjności w sektorze cargo?

- Uważam, że nie jest to dla nas problem. Wykorzystujemy naszą siatkę połączeń maksymalnie. Czy bylibyśmy w stanie dobrze wypełnić ładunkami samoloty frachtowe? Trudno to jednoznacznie ocenić. Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, ale jeszcze jest za wcześnie, by o tym mówić.

Zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę, jest wiele. To wynika m.in. z kształtu rynku w Europie Centralnej. Jest kilka istotnych czynników, które nie pozwalają nam dzisiaj na dochodowe wprowadzenie samolotów frachtowych do naszej floty.

Polski przewoźnik pod cudzą banderą. „Widzimy się w takiej roli”

Co musiałoby się zmienić?

- Wyobrażam sobie to w ten sposób, że mamy frachtowce, które operują w formule ACMI (leasing samolotu wraz z załogą, usługą utrzymania oraz ubezpieczeniem – red.). Loty odbywałyby się wtedy pod cudzymi barwami. To jest powszechny model, który realizują także inni operatorzy samolotów allcargo. Widzimy się także i w takiej roli, ale na razie okoliczności na rynku nie sprzyjają temu. Nasza strategia zakłada jednak rozwój profilu cargo w PLL LOT.

Macie w Polsce 23 proc. rynku cargo w eksporcie. Patrząc na takie ujęcie – ile procentowo musielibyście mieć tego rynku, by myśleć realnie o zakupie frachtowca?

- Nie umiem na to odpowiedzieć. To jest procent całego rynku, w którym uczestniczymy. Myślę, że polski rynek posiada już taką pojemność, by regularnie wypełnić samoloty frachtowe. Istnieje jednak na rynku wiele zależności, które uniemożliwiałyby dochodowe latanie tymi maszynami.

Dziś atutem jest elastyczność. Cel – polska linia liderem cargo w naszej części Europy

W dużej mierze zależymy tu od tego, co się dzieje na niemieckim rynku. Czy jednak działa też to i w drugą stronę – zasysamy ładunki od naszych sąsiadów?

- Niemcy i Holandia to obecnie rynki, na których jesteśmy aktywni. Jesteśmy też mocno zauważalni w Austrii. Naszym celem jest bycie liderem w przewozach cargo w środkowej Europie.

Ale rozumiem, że te 3 zachodnie rynki, które pan wymienił, to priorytet poza naszą częścią kontynentu? Bycie mniejszym pomaga?

- Myślę, że tak. Nasi klienci w Niemczech, będący największymi spedytorami na świecie, bardzo dobrze oceniają jakość naszych usług. W porównaniu z naszymi największymi konkurentami mamy trochę inny profil działalności. Wyróżnia nas elastyczność, na którą możemy sobie pozwolić jako ten mniejszy gracz.

Jak pan postrzega rolę cargo dla PLL LOT? Jest to zadanie stabilizujące finanse spółki, czy jednak ambicje, a może i możliwości są większe?

- Myślę, że jest to rola stabilizująca. To, że jesteśmy tradycyjną linią lotniczą, powoduje, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez pasażerów. Konstrukcje samolotów szerokokadłubowych są tak zaprojektowane, by dać możliwość zarobienia liniom, wykorzystując oba pokłady – na bagaż oraz ten z siedzeniami dla podróżnych.

Naszą rolą jest uzyskanie jak największych profitów z przelotu.

Niemiecki kompleks? LOT nie będzie nigdy jak Lufthansa

Podoba się panu ta czarterowa przygoda LOT-u, w którą coraz głębiej się zanurzacie?

- Razem z moim zespołem znakomicie się w tej przygodzie odnajdujemy. Oczywiście „robienie” cargo w takich typowo wakacyjnych miejscach jest trudne, ale bardzo mocno wykorzystaliśmy za to naszą szansę np. na połączeniach do Meksyku. Czasami pomocne są umowy, które mamy podpisane z innymi liniami. Możemy rotować tymi ładunkami, a to poprawia rentowność wielu lotów.

Mówiąc o rynku lotniczym w Polsce, wiele osób, zwłaszcza tych funkcjonujących w sferze publicznej, ma kompleks dużego sąsiada i lubi nas porównywać choćby z Niemcami. Lufthansa ma specjalną spółkę – Lufthansę Cargo – która zajmuje się transportem ładunków. Czy taka jest też w przyszłości ścieżka dla LOT-u?

- Lufthansa dlatego zdecydowała się na taki krok, bo posiada sloty przeznaczone dla swoich frachtowców. A to wymusza posiadanie innych certyfikatów do wykonywania lotów. Łatwiej robić to w ramach osobnego podmiotu. Za jej pośrednictwem zarządzają pokładami bagażowymi floty pasażerskiej. W naszej obecnej sytuacji wydzielanie osobnej spółki do obsługi cargo nie byłoby uzasadnione.