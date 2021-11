LOT uruchomi loty z Krakowa do Nowego Jorku Newark

PLL LOT od 3 czerwca 2022 r. uruchomią połączenie z Krakowa na nowojorskie lotnisko Newark – podał Kraków Airport. Rejsy będą realizowane raz w tygodniu, w piątki.

- Newark to drugi największy port lotniczy aglomeracji nowojorskiej, w pobliżu którego mieszka także wielu Polaków - wskazał prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, cytowany w komunikacie.



Jak przypomniał, rejsy z Krakowa na to lotnisko zostaną wznowione po 11 latach.



- Mamy nadzieję, że połączenie PLL LOT będzie kolejną doskonałą ofertą dla naszych podróżujących z/do Krakowa, Małopolski oraz przyczyni się do wzmocnienia współpracy gospodarczej między Polską a Stanami Zjednoczonymi - dodał Włoszek.



W czerwcu 2021 r. narodowy przewoźnik przywrócił loty ze stolicy Małopolski na inne lotnisko w Nowym Jorku - JFK.



Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. Z powodu pandemii koronawirusa, w całym 2020 r. obsłużył o 69 proc. mniej pasażerów niż rok wcześniej - blisko 2,6 mln osób. W tym roku ruch na lotnisku rośnie z miesiąca na miesiąc - łącznie od początku br. port obsłużył prawie 2,2 mln osób.



31 października weszła w życie zimowa siatka połączeń Kraków Airport, w ofercie której są 123 regularne połączenia do 94 portów lotniczych.

