LOT uruchomi połączenie z Radomia do Warny zamiast do Kopenhagi

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły w piątek uruchomienie nowego połączenia - z Radomia do Warny. To kolejny kierunek w siatce narodowego przewoźnika z radomskiego lotniska. Połączenie do Bułgarii zastąpi wcześniej planowaną trasę do Kopenhagi – poinformował w piątek LOT.

"Lotnisko w Radomiu zostało bardzo dobrze przyjęte przez branżę turystyczną. Dlatego oprócz połączeń do Grecji, Albanii i Włoch, teraz LOT oferuje także rejsy rozkładowe do Bułgarii" - powiedział członek zarządu PLL LOT ds. handlowych Michał Fijoł.

Pierwszy samolot z lotniska Warszawa-Radom do Warny wystartuje 6 czerwca o godzinie 7.30. Rejs potrwa 2 godziny 10 minut. Połączenia na tej trasie będą realizowane samolotami typu Boeing 737. Loty będą odbywały się raz w tygodniu, we wtorek. Z bułgarskiego kurortu pierwszy samolot PLL LOT wystartuje również 6 czerwca o godz. 11.40. Połączenie do Bułgarii zastąpi wcześniej planowaną trasę do Kopenhagi.

Pierwsze loty z Radomia mają się odbyć pod koniec kwietnia. Z radomskiego lotniska będzie odbywać się pięć regularnych lotów, które oferuje LOT: do Paryża, Prewezy, Rzymu, Tirany i Warny. Dodatkowo radomski port zaoferuje kilka kierunków czarterowych, takich jak: Antalya, Burgas, Dżerba, Monastyr, Palma de Mallorca, Taba, Warna.

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi i Berlina. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 100 mln zł. Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom, lotnisko kupiłyPolskie Porty Lotnicze (PPL) i wybudowały je prawie od nowa. Koszt inwestycji to ok. 800 mln zł. Port powstał z myślą głównie o przewoźnikach niskokosztowych i czarterowych.

Według PPL terminal będzie mógł na początku przyjąć ok. 1 mln pasażerów w ciągu roku, a docelowo - ponad 3 mln osób rocznie.

