LOT widzi wzmożony ruch w zw. ze świętami. ULC radzi, by przygotować się na opóźnienia

Z okazji świąt wielkanocnych LOT widzi większy ruch pasażerów szczególnie z i do Europy Zachodniej, jest też zainteresowanie kierunkami wakacyjnymi. ULC radzi podróżnym, by przygotowali się na opóźnienia i odwołania rejsów. Od kilku dni trwają negocjacje płacowe między kontrolerami lotów i PAŻP.

"Widzimy wzmożony ruch świąteczny, Polacy - i nie tylko oni - po raz kolejny wybrali PLL LOT, aby dolecieć do swoich domów na święta. Tradycyjnie obserwujemy dużo ruchu z i do Europy Zachodniej, ale również duże zainteresowanie kierunkami wakacyjnymi, takimi jak Podgorica, Wenecja, Dubrownik czy Nicea" - przekazał PAP rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Jak dodał, są to trasy, które niedawno wróciły do rozkładu LOT i cieszą się zainteresowaniem podczas świąt. Ponadto zwiększony ruch widać także na trasach do Ostrawy, Tirany czy Klużu.

"Warto nadmienić ponadprzeciętne wypełnienie w okresie wielkanocnym na trasach dalekiego zasięgu, a szczególnie Delhi, Miami oraz Los Angeles" - przekazał.

LOT od 27 marca br. wznowił połączenie na trasie Warszawa - Los Angeles w Stanach Zjednoczonych.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaktualizował w czwartek swój komunikat dla podróżujących samolotem. Uprzedził w nim pasażerów, że "w najbliższych dniach może dojść do nieregularności w ruchu lotniczym nad Polską, w tym do opóźnień i odwołań rejsów".

"Zalecamy pasażerom, żeby byli przygotowani na możliwość wystąpienia opóźnień, jak i odwołań połączeń lotniczych oraz na bieżąco zasięgali informacji u przewoźników lotniczych o statusie danego rejsu" - przekazał ULC.

Urząd podał, że funkcjonuje w nim infolinia Komisji Ochrony Praw Pasażerów, gdzie można uzyskać informacje dotyczące obowiązków przewoźnika w przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu oraz na temat praw przysługujących pasażerom. Infolinia jest czynna w dni powszednie w godzinach 9.00-13.00.

Rzeczniczka Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) Agata Król przekazała PAP, że "ze względu na trwający proces rozmów kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i zarządu Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego" agencja nie może "zagwarantować braku opóźnień w ruchu lotniczym w okresie świątecznym".

Z kolei rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont powiedziała PAP, że służby lotniskowe na bieżąco monitorują sytuację w porcie w związku z trwającymi od kilku dni opóźnieniami w startach i lądowaniach samolotów ze stołecznego portu. "Powstała ona niezależnie od zarządzającego portem. Staramy się, aby ruch był płynny i sytuacja jak najmniej uciążliwa dla naszych pasażerów" - powiedziała.

Od kilku dni toczą się negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL). Związkowcy nie zgadzają się na nowe zasady wynagradzania w PAŻP.

Z informacji Agencji wynika, że blisko 170 kontrolerów obszaru i zbliżania z Warszawy znajduje się w okresie wypowiedzenia, który dla większości zakończy się pod koniec kwietnia 2022 r. Według danych na luty w Warszawie zatrudnionych było 208 kontrolerów obszaru i zbliżania.

We wspólnym środowym komunikacie PAŻP i ZZ KRL przekazano, że tego dnia odbyło się kolejne spotkanie pracodawcy z przedstawicielami związkowców. Jego celem była kontynuacja rozmów dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Jak dodano, następne spotkanie ma się odbyć najpóźniej w kolejną środę, po Wielkanocy.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Akcjonariuszami PLL LOT są Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów) oraz Polska Grupa Lotnicza (30,7 proc. udziałów).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl