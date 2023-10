LOT z nową strategią. Będzie więcej samolotów, pasażerów i kierunków podróży

Nowa strategia PLL LOT na lata 2024-2028 zakłada przewiezienie blisko 17 mln pasażerów, 110 samolotów we flocie przewoźnika, 20 nowych kierunków - poinformował prezes spółki Michał Fijoł.

W tym roku PLL LOT przewiezie 10 mln pasażerów, a w 2028 roku ma to być blisko 17 mln osób. To będzie oznaczało, że będziemy mieli blisko 30 proc. wzrost - powiedział prezes PLL LOT Michał Fijoł.

Aby ten wzrost był możliwy, spółka będzie potrzebowała do 110 samolotów. Obecnie ma we flocie 75 maszyn. - Spółka chce rosnąć zwłaszcza w segmencie samolotów dużego i średniego zasięgu. LOT podpisał kontrakt na kolejne dwa samoloty Boeing 787 MAX 8 - dodał.

Strategia zakłada uruchomienie przez przewoźnika 20 nowych kierunków, w tym m.in. do Stanów Zjednoczonych, Kanady, a także do Wietnamu, Tajlandii, Chin, Korei czy Japonii - zaznaczył.

Prezes PLL LOT Michał Fijoł - prezentując strategię - wskazał, że w tym roku przewoźnik przewiezie 10 mln pasażerów, a w 2028 roku ma to być blisko 17 mln osób. "To będzie oznaczało, że będziemy mieli blisko 30 proc. wzrost" - powiedział.

Jak dodał, aby ten wzrost był możliwy, spółka będzie potrzebowała do 110 samolotów. Obecnie ma we flocie 75 maszyn. Jak mówił Fijoł, spółka chce "rosnąć zwłaszcza w segmencie samolotów dużego i średniego zasięgu". Prezes poinformował, że LOT podpisał kontrakt na kolejne dwa samoloty Boeing 787 MAX 8

Fijoł przekazał, że strategia zakłada uruchomienie przez przewoźnika 20 nowych kierunków, w tym m.in. do Stanów Zjednoczonych, Kanady, a także do Wietnamu, Tajlandii, Chin, Korei czy Japonii.

"Będziemy rozwijać naszą obecność w Europie, są nadal stolice, do których LOT nie lata" - powiedział prezes PLL LOT. Jak dodał, przewoźnik chce również rozwijać ruch między Polską a Ukrainą.

Jak mówił szef spółki, LOT w swojej strategii chce rozwijać swoją obecność także w polskich portach regionalnych.

Do roku 2028 LOT chce osiągnąć przychody na poziomie 17 mld zł

"Chcemy, aby do roku 2028 LOT osiągnął przychody na poziomie 17 mld zł. W każdym roku generował pozytywny wynik finansowy, co przełoży się na skumulowany zysk netto w wysokości blisko 2,5 mld zł" - zapowiedział członek zarządu ds. finansowo-ekonomicznych PLL LOT Paweł Urbaniak.

Jak dodał, dzięki rozsądnej polityce przychodowej i kosztowej LOT ma generować stabilną marżę.

"W ramach nowej strategii będziemy systematycznie zwiększać wartość spółki" - przekazał.

Jak dodał, "ponad dwukrotny wzrost przychodów, przy utrzymaniu stabilnej marży pozwoli osiągnąć 640 mln zł zysku w 2028 r.". "Będziemy odpowiedzialnie zarządzać finansami" - zapewnił wiceprezes.

Premier: PLL LOT to ambasador Polski na całym świecie

Głos zabrał również premier Mateusz Morawiecki.

"LOT to coś więcej niż tylko firma. To nasz narodowy przewoźnik i jednocześnie ambasador Polski na całym świecie. Blisko 50 państw i 10 mln pasażerów" - powiedział szef rządu.

Jak dodał, co roku samoloty polskiego przewoźnika świadczą usługi transportowe "niosąc w świat przekaz, że polska marka to najwyższa jakość".

PLL LOT chce w tym roku pokonać 1 miliard złotych zysku netto

"Sektor lotniczy generuje w Polsce ponad 150 tys. miejsc pracy. Buduje naszą atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. Bez silnego LOT nie byłoby to możliwe" - wskazał Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że "LOT jest w polskich rękach i dynamicznie się rozwija rywalizując z innymi europejskimi przewoźnikami".

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki wskazał, że LOT jest "filarem polskiej gospodarki". Jak dodał, w tym roku wynik finansowy LOT-u "będzie rekordowy". "Zarząd ambitnie zapowiedział, że LOT w tym roku pokona 1 miliard złotych zysku netto. Ja zarządowi mocno kibicuję" - wskazał wiceminister aktywów. W jego ocenie, "LOT szybko nadąża za całą branżą lotniczą w odbudowującym się rynku po pandemii".

Strategia LOT na lata 2024-2028 ma przesunąć LOT mocno do przodu

Jak dodał, strategia LOT na lata 2024-2028 ma "przesunąć LOT mocno do przodu". "Oczekujemy umocnienia na tych destynacjach, na których dzisiaj obsługuje pasażerów. Chcemy nowych kierunków, chcemy wzrostów. LOT ma rozpocząć wyścig z najlepszymi liniami lotniczymi. LOT ma rosnąć. LOT ma być nowoczesną firmą na nowe czasy" - podkreślił Małecki.

Od początku br. do końca sierpnia PLL LOT przewiozły na pokładach swoich samolotów ok. 7 mln osób. Samoloty narodowego przewoźnika bezpośrednio latają do portów w Europie, a dalekodystansowe rejsy realizują do Stanach Zjednoczonych, Kanady, Chin, Japonii i Korei Południowej. W ubiegłym roku przewoźnik wypracował ponad 113,7 mln zł zysku przy przychodach przekraczających 8,3 mld zł i przewiózł 8 mln pasażerów, wykonując ponad 85 tys. lotów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów), a drugim (30,7 proc.) - Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.