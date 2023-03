LOT zapewnia, że będzie w stanie spłacać pożyczkę z PFR

PLL LOT będzie w stanie spłacać pożyczkę z PFR, prognozy dla branży na kolejne lata są dobre - oceniła w poniedziałek pełniąca obowiązki prezesa spółki Katarzyna Lewandowska. W grudniu 2023 r LOT ma spłacić pierwszą transzę pożyczki.

Jesteśmy przygotowani do spłaty pożyczki, rynek przewozów lotniczych odbija szybciej niż zakładały to analizy - mówiła Lewandowska na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej ds. transportu lotniczego. Jak dodała, prognozy na kolejne lata są pozytywne, pozwalają potwierdzić, że spółka będzie w stanie spłacić to zobowiązanie.

W 2020 r., w czasie pandemii COVID-19 LOT dostał w sumie niemal 3 mld zł pomocy publicznej, z czego 1,7 mld zł stanowiła pożyczka z Polskiego Funduszu Rozwoju, a reszta pochodziła z dokapitalizowania poprzez objęcie dodatkowych akcji spółki przez Skarb Państwa.

Jak podkreślał na posiedzeniu podkomisji członek zarządu LOT ds. handlowych Michał Fijoł, wyniki finansowe za 2022 r. pozwalają na ostrożny optymizm, co do oceny sytuacji rynkowej. Według wstępnych wyników, w 2022 r. LOT zanotował ponad 100 mln zł zysku netto przy ponad 8 mld zł przychodów.

Jak wskazywał Fijoł, podstawą rozwoju LOT będzie siatka połączeń, a odpowiednie wyniki mają gwarantować większe przychody dzięki większej liczbie większych samolotów, oraz redukcja po stronie kosztów, m.in. dzięki spłacenie leasingów i znaczące odnowienie systemów informatycznych. LOT będzie prowadził postępowanie na zakup nowych samolotów, może będą to Airbusy, może Embraery nowej generacji - dodał Fijoł.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem z 30,7 proc. udziałów jest Polska Grupa Lotnicza. PGL należy w 100 proc. do Skarbu Państwa.

